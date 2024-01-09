Στους 53 οι τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο καλλυντικών κοντά στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών στην πόλη Καράτζ, ανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.

Από τα ευρήματα των αρχών προκύπτει ότι «η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου», ανέφερε αξιωματούχος στην ιρανική τηλεόραση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω της έκρηξης.

Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

