Γεμάτα τα νεκροτομεία στη Λιβύη - Πάνω από 6.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Δείτε εικόνες - βίντεο

Η Λιβύη αγωνίζεται να θάψει τους νεκρούς της καθώς οι σοροί συσσωρεύονται στους δρόμους της Derna, της βόρειας παράκτιας πόλης που καταστράφηκε από τις πλημμύρες μετά από την καταρρακτώδη βροχόπτωση που έσπασε δύο φράγματα, βυθίζοντας σπίτια στη θάλασσα.

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πάνω από 6.000 από το πρωί της Τετάρτης τοπική ώρα, σύμφωνα με τον Saadeddin Abdul Wakil, υφυπουργό του υπουργείου Υγείας της Κυβέρνησης Ενότητας στην Τρίπολη, μία από τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Floods in Derna, Libya has taken more than 5,000 lives.

pic.twitter.com/ob62fjIjow