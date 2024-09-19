Περισσότεροι από 90 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις συσκευών τηλεειδοποίησης και γουόκι-τόκι βρίσκονται τώρα στο Ιράν και λαμβάνουν περαιτέρω θεραπεία, σύμφωνα με την πρεσβεία της Τεχεράνης στον Λίβανο, όπως μεταδίδει το BBC News

Αυτή η μεταφορά περιλαμβάνει τον πρεσβευτή του Ιράν, Μοτζτάμπα Αμανί, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί «πολύ καλή» από την πρεσβεία σε δήλωσή της.

Οι αρμόδιοι δεν διευκρίνισαν πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί που υπέστησαν οι υπόλοιποι άνθρωποι σε αυτή τη φάση.

Πηγή: skai.gr

