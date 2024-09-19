Λονδίνο:«Γάτος της Χρονιάς» ο Marley που βοηθά γυναίκες, θύματα trafficking

Μια γάτα που προσφέρει παρηγοριά σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα trafficking ανακηρύχθηκε «Γάτα της Χρονιάς» στα ετήσια National Cat Awards.

Ο Marley, ένας ασπρόμαυρος γάτος που ζει σε ξενώνα για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, κέρδισε το βραβείο λόγω «της ενσυναίσθησης» που διαθέτει, αναφέρει ο Guardian.

Ξεπέρασε χιλιάδες άλλες συμμετοχές για να κερδίσει το βραβείο Cats Protection ως αναγνώριση της στήριξης που προσφέρει στις γυναίκες του Caritas Bakhita House στο Λονδίνο.

«Είμαι τόσο περήφανη που ο Marley κέρδισε το βραβείο. Είναι ένα υπέροχο παράδειγμα για την δύναμη της αγάπης. Συχνά ο Marley αγγίζει τα πόδια των φιλοξενούμενων και αυτό μπορεί να είναι η πρώτη καλοσύνη που έχουν βιώσει εδώ και χρόνια. Έχει αυτό το απίστευτο χάρισμα της ενσυναίσθησης και έχει βοηθήσει πολλές γυναίκες για το δρόμο της επανένταξης», είπε η υπεύθυνη του σπιτιού Karen Anstis.

Ο ξενώνας ο οποίος φιλοξενεί 11 γυναίκες από 11 χώρες υιοθέτησε τον Marley πριν από τέσσερα χρόνια από ένα καταφύγιο ζώων.

Marley, a 7-yr-old black&white moggy who lives at Caritas Bakhita House in #London, has won #Cats Protection's #Cat of the Yr 2024 award for his 'gift of empathy'

Marley can still display typical 'cat' behaviour & patrols his favourite patch of communal garden like a security pic.twitter.com/5NqbOTrfTP — Hans Solo (@thandojo) September 19, 2024

«Νομίζω ότι έχει περάσει δύσκολα, επομένως αναγνωρίζει το τραύμα των καλεσμένων μας επειδή έχει υποφέρει και αυτός. Αρχικά κάθεται πολύ κοντά, για να δει πώς αντιδρούν. Στη συνέχεια, αγγίζει απαλά το πόδι τους, λέγοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι. Φιλοξενούσαμε μία γυναίκα που ήταν τόσο τραυματισμένη που δεν μας μίλησε -μόνο στον Marley - και επειδή τον εμπιστευόταν, με τον καιρό μπορέσαμε να την προσεγγίσουμε», ανέφερε η υπεύθυνη και αποκάλυψε ότι ο επτάχρονος γάτος είναι επίσης επόπτης προσωπικού, φύλακας ασφαλείας και επικεφαλής κηπουρός.

«Κανείς δεν επιτρέπεται να αγγίξει τον κήπο του με τις μαργαρίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Είναι επίσης δημοφιλής καλεσμένος σε συνεδρίες θεραπείας τέχνης και συχνά πηγαίνει με το προσωπικό και τους καλεσμένους στο δείπνο. Μία γυναίκα μάλιστα του έχει συνθέσει ένα τραγούδι.

«Ο Marley είναι πραγματικά η βελούδινη καρδιά του σπιτιού μας», κατέληξε.

Our Cat of the Year 2024, presented by @RonniAncona is the amazing Marley! He is the resident cat at a safehouse for women who have been enslaved, exploited and trafficked, where he provides so much comfort. 🏆💜 #NationalCatAwards pic.twitter.com/FP91ng2iQ5 — Cats Protection (@CatsProtection) September 18, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.