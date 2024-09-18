Νετανιάχου: Οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ θα επιστρέψουν στα σπίτια τους

Το Ισραήλ θα διασφαλίσει ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που απομακρύνθηκαν αναγκαστικά από τις βόρειες συνοριακές περιοχές με το Λίβανο θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα.

«Το έχω ξαναπεί, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες στο βόρειο Ισραήλ να επιστρέψουν σπίτια τους με ασφάλεια και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», είπε σε μια σύντομη βιντεοσκοπημένη δήλωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξελίξεις και δηλώσεις Ισραηλινών τις τελευταίες μέρες και ώρες υποδεικνύουν ότι το Ισραήλ ρίχνει το στρατιωτικό κέντρο βάρους στα σύνορα με το Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

