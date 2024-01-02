Σκληρή δήλωση κατά των Ισραηλινών ακροδεξιών υπουργών Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ, που ζήτησαν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήμασταν ξεκάθαροι, συνεπείς και κατηγορηματικοί ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα παραμείνει παλαιστινιακή γη» διαμηνύει ο Λευκός Οίκος.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν πρόσφατες δηλώσεις των ισραηλινών υπουργών Μπέζαλελ Σμότριτς και Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ που υποστηρίζουν την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων έξω από τη Γάζα. Αυτή η ρητορική είναι εμπρηστική και ανεύθυνη. Μας έχει ειπωθεί επανειλημμένα και σταθερά από την κυβέρνηση του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, ότι τέτοιες δηλώσεις δεν αντικατοπτρίζουν την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης. Θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως» τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

συνεπείς και κατηγορηματικοί ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα παραμείνει παλαιστινιακή γη, με τη Χαμάς να μην ελέγχει πλέον το μέλλον της και χωρίς τρομοκρατικές ομάδες να μπορούν να απειλήσουν το Ισραήλ. Αυτό είναι το μέλλον που επιδιώκουμε, προς το συμφέρον των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, της γύρω περιοχής και του κόσμου» αναφέρεται χαρακτηριστικά .

