Η χρονική στιγμή των εκρήξεων βομβητών της Χεζμπολάχ, που άφησαν πίσω τους πάνω από 3.000 - 4.000 τραυματίες, δεν εκβιάστηκε λόγω κάποιου σαμποτάζ από την εν λόγω τρομοκρατική οργάνωση αλλά ήταν όλα πολύ καλά υπολογισμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της the Jerusalem Post.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκρηξη χιλιάδων βομβητών και συσκευών επικοινωνίας σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στον Λίβανο - στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι - παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε μια τέτοια επιχείρηση.

Ειδικότερα, κατά τον απολογισμό των εκρήξεων που έλαβαν χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη στον Λίβανο της περασμένης εβδομάδας, υπήρχαν αναφορές, οι οποίες αναπαράχθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και υποστήριζαν ότι αυτός που βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις αν είχε επιλογή θα προτιμούσε μια πιο κατάλληλη στιγμή.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, λοιπόν, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, εν μέσω μεγάλης συζήτησης στα ισραηλινά μίντια για ένα επικείμενο «γεγονός ασφαλείας», έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ή θα χτυπήσουν τώρα ή ποτέ, καθώς υπήρχε κίνδυνος να ξεσκεπαστεί και να σαμποταριστεί η επιχείρηση.

Με άλλα λόγια διοικητικά μέλη της Χεζμπολάχ λέγεται ότι είχαν ανακαλύψει το σαμποτάζ και ότι αν γινόταν κάποια εθνική ανακοίνωση θα πέταγαν τις συσκευές τους, πριν προλάβουν να ανατιναχτούν.

Το εν λόγω αφήγημα των ξένων μέσων ήταν λογικό δεδομένου του πόσο ανίδεοι αποδείχθηκαν τόσο οι Λιβανέζοι όσο και οι Ισραηλινοί πολίτες μετά την επίθεση. Άλλωστε, η Ιερουσαλήμ επέτρεψε στη Χεζμπολάχ να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο μέτωπό της επί 11 μήνες χωρίς να κάνει κανένα συνεπές σημαντικό βήμα για να επιφέρει κάποια αλλαγή πέρα ​​από περιορισμένα αντίποινα.

Καρέ καρέ το σχέδιο της επίθεσης

Δεν είναι,όμως, έτσι σύμφωνα με την the Jerusalem Post. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι έχει βάσιμες πληροφορίες ότι όποιος προκάλεσε τη δολιοφθορά στις συσκευές της Χεζμπολάχ είχε σχεδιάσει το χτύπημα με ακριβές χρονοδιάγραμμα από το οποίο δεν παρέκκλινε.

Τις ημέρες πριν από την επίθεση της Τρίτης, την περασμένη εβδομάδα, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant έκαναν δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την αύξηση της πίεσης για επιστροφή των κατοίκων του βορρά του Ισραήλ στα σπίτια τους για να γίνει μια από τις κύριες αποστολές του τρέχοντος πολέμου.

Αυτό έγινε αφότου ο Gallant δήλωσε ότι το τελευταίο από τα 24 τάγματα της Χαμάς στη Ράφα ηττήθηκε στις 21 Αυγούστου.

Με άλλα λόγια, τις εβδομάδες και τις ημέρες που προηγήθηκαν των εκρήξεων, το Ισραήλ μετατόπισε τις χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις του σε μεγάλο βαθμό προς τα βόρεια σύνορα, αφού είχε επικεντρώσει τις περισσότερες από αυτές στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Η Χεζμπολάχ τέθηκε σε επιφυλακή αναμένοντας την επίθεση που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν από την Παρασκευή. Οι συσκευές ήταν εκεί ακριβώς που έπρεπε για να στηθεί το σκηνικό του χτυπήματος. Εξερράγησαν εκπληρώνοντας τον ρόλο τους στην πορεία του σχεδίου.

Χωρίς βομβητές και κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία, ξαφνικά, ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ Ραντουάν, Ibrahim Aqil και περίπου 20 από τους κορυφαίους υποδιοικητές του χρειάστηκε να συναντηθούν αυτοπροσώπως για να αναπτύξουν σχέδια αντιποίνων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν τον Aqil και κάπου μεταξύ 13 και 15 άλλους κρίσιμους υποδιοικητές, την Παρασκευή.

Κατά την περίοδο από την Πέμπτη έως την Κυριακή, οι IDF πραγματοποίησαν τέσσερα μεγάλα κύματα επιθέσεων, καταστρέφοντας το απόθεμα εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ δηλαδή πάνω από 500 εκτοξευτές ρουκετών και πολλές χιλιάδες ρουκέτες.

