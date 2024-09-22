Το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες χτύπησε τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο που υποστηρίζεται από το Ιράν με τρόπους που δεν μπορούσε να φανταστεί, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δυναμιτίζοντας το κλίμα που ήδη μυρίζει μπαρούτι από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

«Αν η Χεζμπολάχ δεν έχει λάβει το μήνυμα, σας υπόσχομαι, θα το πάρει», είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του εξαπολύοντας νέες απειλές.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους [εκτοπισμένους βόρειους] κατοίκους μας με ασφάλεια στα σπίτια τους. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί [ρουκέτες] στους κατοίκους της, πυρά [ρουκετών] στις πόλεις της», είπε ο πρωθυπουργός. «Ούτε το κράτος του Ισραήλ μπορεί να το ανεχθεί».

Τέλος, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσει την ασφάλεια».

«Δεν έχουμε σχέση με τους βομβητές στον Λίβανο», λέει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, επεσήμανε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν θέλουμε πόλεμο με τον Λίβανο». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει τυχόν απειλές που είναι υπαρξιακές για το κράτος του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται να βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο, αλλά ο Λίβανος έχει καταληφθεί από μια τρομοκρατική οργάνωση, που εξοπλίζεται από την Ιρανική Αυτοκρατορία του Κακού», ανέφερε επίσης κατά τη συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο Sky News.

.@TrevorPTweets: 'How far is Israel prepared to go against Iran?'



Israeli President @Isaac_Herzog: 'Israel will go all the ways that's needed to remove any threats that are existential to the state of Israel'#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0rSEctI2eJ — Sky News (@SkyNews) September 22, 2024

Παράλληλα, είπε ότι οι ηγέτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Παρασκευής στη νότια Βηρυτό «συναντιούνταν για να εξαπολύσουν την ίδια φρικτή, φρικτή επίθεση που είχαμε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς».

