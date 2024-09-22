Μια στρατιωτική «κλιμάκωση» δεν είναι προς «το συμφέρον» του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι.
«Δεν πιστεύουμε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση αυτής της σύρραξης είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
«Αυτό λέμε απευθείας στους Ισραηλινούς ομολόγους μας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για μια «διπλωματική» επίλυση της κρίσης.
Πηγή: skai.gr
