Η στιγμή που ισραηλινοί στρατιώτες εισβάλουν στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα - Δείτε βίντεο

Οι στρατιώτες ζήτησαν από το προσωπικό να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα και να εγκαταλείψει το κτίριο - Τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά για 45 ημέρες

Γραφεία  Al Jazeera στη Ραμάλα

Πλάνα από τη στιγμή που βαριά οπλισμένοι ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και διατάζουν το κλείσιμό του για 45 ημέρες μετέδωσε ο σταθμός.

Το βίντεο δείχνει τον επικεφαλής του γραφείου του δικτύου Walid Omary και μέλη του προσωπικού να βρίσκονται μέσα καθώς εισβάλουν στο κτίριο ισραηλινοί στρατιώτες.

Το βίντεο που μεταδόθηκε από το Al Jazeera δείχνει έναν στρατιώτη να ενημερώνει τον Omary σχετικά με την στρατιωτική εντολή για το κλείσιμο των γραφείων. Στη συνέχεια, ο στρατιώτης λέει στον Omary ότι τα μέλη του προσωπικού που είχαν εκείνη την ώρα νυχτερινή βάρδια πρέπει να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τις κάμερες και να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Αφού το προσωπικό του Al Jazeera έφυγε από το γραφείο της Ραμάλα, ζωντανά πλάνα έδειξαν τον Omary μαζί με άλλους έξω στο δρόμο, καθώς ο δημοσιογράφος έλεγε ότι στρατιώτες είχαν καταλάβει το γραφείο και κατάσχεσαν υλικά.

Λίγο αργότερα, καθώς Ισραηλινοί στρατιώτες πλησίασαν τον Omary, η ζωντανή ροή του βίντεο διακόπτεται και ο Omary ακούγεται να λέει ότι οι στρατιώτες του είχαν πάρει την κάμερα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Η Χαμάς καταδικάζει το κλείσιμο των γραφείων

Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Izzat al-Rishq καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει το γραφείο του Al Jazeera στη Ραμάλα.

Σε δήλωση Τύπου, ο αξιωματούχος λέει ότι το μέτρο αποτελεί «παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου… αντίποινα στον επαγγελματικό ρόλο [του Al Jazeera] στην αποκάλυψη των εγκλημάτων της κατοχής» και «μια προσπάθεια συγκάλυψης των ενεργειών της αντίστασης στην Γάζα και της στόχευση της Χεζμπολάχ σε στρατιωτικές βάσεις βαθιά μέσα στο [ισραηλινό έδαφος]».

Ο Al-Rishq προσθέτει ότι η Χαμάς «στέκεται με αλληλεγγύη στο πλευρό του Al Jazeera».

