Σπάνια μπλε μικροσελήνη ανατέλλει αυτό το σαββατοκύριακο

Ετοιμαστείτε για μια σπάνια μπλε μικροσελήνη αυτό το σαββατοκύριακο μια μπλε πανσέληνο που θα είναι ταυτόχρονα η πιο μακρινή και η μικρότερη σε φαινόμενο μέγεθος πανσέληνος της χρονιάς.

Και υπάρχει ακόμη ένα «μπόνους»: το λαμπρό άστρο Αντάρης θα «φωτοβομβαρδίσει» το εντυπωσιακό θέαμα της Κυριακής, προσφέροντας ένα ουράνιο τριπλό θέαμα.

Μπλε πανσέληνος συμβαίνει κάθε δύο έως τρία χρόνια, όταν δύο πανσέληνοι χωρούν μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη πανσέληνος αυτού του μήνα είχε εμφανιστεί την 1η Μαΐου.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης δεν είναι τέλεια κυκλική, η επερχόμενη πανσέληνος θα βρίσκεται πιο μακριά από τη Γη απ’ ό,τι συνήθως, σε απόσταση 406.135 χιλιομέτρων, γεγονός που θα την κάνει να φαίνεται λίγο μικρότερη και πιο αμυδρή. Πρόκειται για το αντίθετο φαινόμενο από μια υπερσελήνη, όταν δηλαδή η πανσέληνος πλησιάζει περισσότερο τη Γη. Η πιο πρόσφατη υπερσελήνη, για παράδειγμα, απείχε μόλις 362.312 χιλιόμετρα.

Ο Τζιανλούκα Μάζι από το Virtual Telescope Project, ο οποίος θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο από την Ιταλία, δήλωσε ότι η μικροσελήνη της Κυριακής θα φαίνεται περίπου 6% μικρότερη και 10% πιο αμυδρή από μια συνηθισμένη πανσέληνο - «διαφορές τόσο διακριτικές που πιθανότατα οι περισσότεροι παρατηρητές δεν θα τις αντιληφθούν».

Το θέαμα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι παρατηρητές στην Argentina, τη Chile, τη New Zealand, την ανατολική Australia, σε περιοχές της Antarctica και σε ορισμένα νησιά θα μπορέσουν να δουν τον Αντάρη να εξαφανίζεται προσωρινά, καθώς η μπλε μικροσελήνη θα περνά μπροστά από το άστρο.

Ο κόκκινος υπεργίγαντας αστέρας, που βρίσκεται 550 έτη φωτός μακριά, είναι γνωστός ως η «καρδιά του σκορπιού» στον αστερισμό του Σκορπιού. Ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε σχεδόν 9,7 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Στον υπόλοιπο κόσμο δεν θα υπάρξει «εξαφάνιση», καθώς ο Αντάρης θα παραμένει ορατός δίπλα στην πανσέληνο καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου.

Και παρά την ονομασία της, αυτή η μπλε πανσέληνος δεν θα εμφανιστεί σε αποχρώσεις του μπλε. Ο όρος αναφέρεται απλώς στο σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο δύο πανσέληνοι εμφανίζονται μέσα στον ίδιο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.