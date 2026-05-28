Θλίψη και σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ζαγοράς Πηλίου μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 9χρονου αγοριού, το πρωί της Πέμπτης (28/5).

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι γονείς του παιδιού το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι τους, καθώς φαίνεται πως το άτυχο αγόρι κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιθανότατα ενώ κοιμόταν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το παιδί μεταφέρθηκε στο Nοσοκομείο Βόλου, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το αγοράκι φέρεται να αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του, μεταδίδει το taxydromos.gr.

Φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

