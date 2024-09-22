Νέες απειλές εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσαν ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια της κηδείας του διοικητή της Δύναμης Ραντβάν, Ιμπραχίμ Ακίλ, στη Βηρυτό.

Μιλώντας στην κηδεία του Ibrahim Aqil, ο δεύτερος πλέον τη τάξει στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είπε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «εγκλήματα πολέμου που είναι οδυνηρά για εμάς» και ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του, έχει ξεκινήσει μια «μάχη χωρίς όρια».

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Βηρυτό την Παρασκευή, λίγες ημέρες αφότου εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν και δεκάδες σκοτώθηκαν σε συντονισμένες επιθέσεις μέσω εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας.

Ο Ναΐμ Κασέμ - αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ - είπε στην κηδεία του Ιμπραχίμ Ακίλ ότι η Χεζμπολάχ δεν χρειάζεται να εκτοξεύει απειλές.

Ο Κασέμ είπε ότι το Ισραήλ «διέπραξε τρία εγκλήματα πολέμου που ήταν οδυνηρά για εμάς» και ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του «αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο τερατουργίας που δεν έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο σε αυτήν την εποχή». «Αναγνωρίζουμε ότι μας πλήγωσες. Άνθρωποι είμαστε. Ωστόσο, όταν πονάμε, θα πονάτε και εσείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κασέμ είπε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτύχει τους στόχους του και ότι η υποστήριξη από τον Λίβανο στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Με δρακόντεια μέτρα και στρατιωτικές τιμές, χιλιάδες κόσμου συνόδευσαν τον νούμερο 2 της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ στην τελευταία του κατοικία. Η κηδεία του διοικητή της Δύναμης Ραντβάν, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους 15 διοικητές της οργάνωσης από ισραηλινή πυραυλική επίθεση, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στη Βηρυτό, ενώ στίχοι του Κορανιού αντηχούσαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

The pride of our nation—funeral for jihadi leader Ibrahim Aqil and martyr Mahmoud Yassin Hamad begins in Beirut’s southern suburb, as sirens blare across Israeli settlements. #LebanonSteadfastness #Gaza 🇱🇧🇵🇸✌️ pic.twitter.com/QtcXHu6R4v — Mohamad Al Shami محمد الشامي 🇾🇪🇵🇸 (@mamashami) September 22, 2024

Η μεγάλη πομπή κατέληξε στο νεκροταφείο Rawdat al-Hawraa Zainab στο Ghobeiry, στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στο νεκροταφείο είχε οργανωθεί ειδική τελετή για το τελευταίο αντίο στο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ κατηγορείται από το Ισραήλ ότι ο ίδιος και οι άλλοι 15 διοικητές της Χεζμπολάχ, είχαν συγκεντρωθεί σε μυστική συνάντηση σε προάστιο της Βηρυτού, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου εισβολής στο βόρειο Ισραήλ, σε μία επιχείρηση ανάλογη με εκείνη που οργάνωσε και εκτέλεσε η Χαμάς σχεδόν έναν χρόνο πριν, στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας αιματοκύλισμα.

