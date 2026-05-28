Στην Κοζάνη, το χωριό Φούφα Εορδαίας, έχει αναπτύξει μια σπάνια κουλτούρα προσφοράς ζωής.
Ο τοπικός σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών έχει ξεπεράσει πλέον τα 250 ενεργά μέλη, ενώ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες φιάλες αίματος που έχουν διατεθεί σε ασθενείς σε όλη τη χώρα.
Η δράση ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα κατοίκων και εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης.
Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.