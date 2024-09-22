Με δρακόντεια μέτρα και στρατιωτικές τιμές, χιλιάδες κόσμου συνόδευσαν τον νούμερο 2 της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ στην τελευταία του κατοικία. Η κηδεία του διοικητή της Δύναμης Ραντβάν, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους 15 διοικητές της οργάνωσης από ισραηλινή πυραυλική επίθεση, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στη Βηρυτό, ενώ στίχοι του Κορανιού αντηχούσαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Δείτε το βίντεο από την τελετή:

The pride of our nation—funeral for jihadi leader Ibrahim Aqil and martyr Mahmoud Yassin Hamad begins in Beirut’s southern suburb, as sirens blare across Israeli settlements. #LebanonSteadfastness #Gaza 🇱🇧🇵🇸✌️ pic.twitter.com/QtcXHu6R4v — Mohamad Al Shami محمد الشامي 🇾🇪🇵🇸 (@mamashami) September 22, 2024

Η μεγάλη πομπή κατέληξε στο νεκροταφείο Rawdat al-Hawraa Zainab στο Ghobeiry, στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στο νεκροταφείο είχε οργανωθεί ειδική τελετή για το τελευταίο αντίο στο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ κατηγορείται από το Ισραήλ ότι ο ίδιος και οι άλλοι 15 διοικητές της Χεζμπολάχ, είχαν συγκεντρωθεί σε μυστική συνάντηση σε προάστιο της Βηρυτού, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου εισβολής στο βόρειο Ισραήλ, σε μία επιχείρηση ανάλογη με εκείνη που οργάνωσε και εκτέλεσε η Χαμάς σχεδόν έναν χρόνο πριν, στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας αιματοκύλισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.