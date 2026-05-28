Υπόγειο του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων μετατράπηκε σε λίμνη μετά τις βροχές

Γεμάτο νερό είναι το υπόγειο στο 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια κατάσταση που κρατά χρόνια, όμως μετά από έντονες βροχοπτώσεις τον Φεβρουάριο, 400 τ.μ. στο υπόγειο έγιναν λίμνη.

Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια του κτιρίου και το ενδεχόμενο διάβρωσης των θεμελίων.

Για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.