Τρία δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» φαίνεται πως χτυπήθηκαν από ουκρανικά θαλάσσια drones το βράδυ της Τετάρτης κοντά στην Κιλία — μόλις 2-3 χλμ. από τις ακτές της Τουρκίας. Πρόκειται για τα τάνκερ Velora, James II και Altura αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ukrainian sea drones struck 3 Russia-linked #ShadowFleet tankers near Kilyos, just 2-3 km off Türkiye’s coast last night. Two hit Velora (no detonation), one struck James II; Altura (hit in March) also damaged. Crews safe, blasts felt in Istanbul. These aging tankers often carry… pic.twitter.com/Ie3d3iMzs9 May 28, 2026



Η Κιλία είναι γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο της Κωνσταντινούπολης που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ακτή της Μαύρης Θάλασσας, στην περιοχή του Σαρίγιερ.



Δύο drones έπληξαν το Velora, αλλά δεν κατάφεραν να εκραγούν. Ένα τρίτο χτύπησε το James II σε κοντινή απόσταση.



Το Altura (που είχε χτυπηθεί προηγουμένως τον Μάρτιο) υπέστη επίσης ζημιές. Όλο το πλήρωμα εκκενώθηκε με ασφάλεια.



Η έκρηξη έγινε αισθητή σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης.



Μια σοβαρή πυρκαγιά ή διαρροή πετρελαίου θα μπορούσε να απειλήσει την Κωνσταντινούπολη και το αεροδρόμιό της, τονίζουν τα τουρκικά μέσα.

Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση.



Πηγή: skai.gr

