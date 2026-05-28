«Ποιος μπορεί να εξαντλήσει τη θάλασσα;»



Αισχύλος



Η μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας, η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2026 που έγινε θεσμός, ανοίγει και φέτος τις πύλες της. Η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση πραγματοποιείται φέτος από την προσεχή Δευτέρα έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»). Πρόκειται για το κορυφαίο γεγονός της παγκόσμιας ναυτιλίας, το οποίο φέτος αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής εκθετών και επισκεπτών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πράσινη μετάβαση, τις εναλλακτικές μορφές πρόωσης (όπως η αιολική υποβοήθηση) και την ψηφιοποίηση.

Τα σεμινάρια και τα συνέδρια ξεπερνάνε τις 70 εκδηλώσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα αθλητικά γεγονότα.

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Βώκος τα Ποσειδώνια 2026 θα ενισχύσουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία, με το αποτύπωμα της έκθεσης να αυξάνεται διαρκώς, τόσο σε επίπεδο διάρκειας παραμονής των επισκεπτών στη χώρα όσο και σε επίπεδο συμφωνιών που κλείνονται στους κόλπους της διοργάνωσης.

Όπως επισήμανε ο κ. Βώκος, η φετινή διοργάνωση καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, με πάνω από 2.200 εκθέτες και συμμετοχές από 83 χώρες, καθώς και 24 εθνικά περίπτερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ραγδαία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στον ναυτιλιακό κλάδο. Φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 30 εταιρείες που προσφέρουν λύσεις AI για τη ναυτιλία, ενώ περισσότερες από 100 εταιρείες παρουσιάζουν τεχνολογίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τη συμμόρφωση με τους νέους απαιτητικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

«Η Ναυτιλία των Ελλήνων πυλώνας σταθερότητας»

Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού σε μήνυμά της τόνισε ότι:«Σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, η Ναυτιλία των Ελλήνων, ως πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και παγκόσμιας συνέχειας, ενώνει τον κόσμο και ηγείται με όραμα, αποφασιστικότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Η στρατηγική αξία της ναυτιλίας αναδεικνύεται και στα Ποσειδώνια 2026, έναν θεσμό κύρους, που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου. Με υπερηφάνεια υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας στον κόσμο, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα».

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Ιωάννης Κ. Λύρας, σημείωσε ότι παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα συνεχίζει να φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Όπως υπογράμμισε, εκπρόσωποι της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από πολλές χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα για να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις, παραμερίζοντας - όπως είπε - τους ανταγωνισμούς, με κοινό στόχο τη στήριξη του θαλάσσιου εμπορίου και της διεθνούς συνεργασίας.

O κ. Λύρας υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο - όπως ανέφερε - δίνει έμφαση στους ανθρώπους, στην ευθύνη και στη μακροχρόνια προοπτική, σε αντίθεση με πιο απρόσωπα εταιρικά μοντέλα που κυριαρχούν διεθνώς.

«Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία ως κόρη οφθαλμού»

Στη διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, στον καθοριστικό ρόλο της για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο, καθώς και στη σημασία των Ποσειδωνίων 2026 σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στον ΠΟΙΑΘ.



Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό κλάδο, αλλά ένα ιστορικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, που ξεκίνησε «όχι από πλούτη, παλάτια και επίδειξη δύναμης, αλλά από ανάγκη, από αγάπη για τη θάλασσα και από μόχθο» και οδήγησε, όπως είπε, «στον θρίαμβο της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα μπορεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, είναι όμως πολύ μεγάλη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στα πλοία ελληνικής σημαίας, στα ελληνόκτητα πλοία, στα hubs, στις επιχειρήσεις και σε όλη την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τη θάλασσα».



Παράλληλα, ο Υπουργός επισήμανε ότι η χώρα έχει στρατηγική και βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε παλαιά μοντέλα, αλλά σε νέες δυνατότητες που δημιουργεί η θάλασσα, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, τα FSRU, οι γεωτρήσεις, η ποντοπόρος ναυτιλία, το yachting και τα επαγγέλματα της θάλασσας».



Με αφορμή τις συζητήσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων που θα συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.



Αναφερόμενος στη διεθνή σημασία των Ποσειδωνίων, ο Υπουργός σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση, παρότι πραγματοποιείται εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων, αποτελούν κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κοινότητας, των εφοπλιστών, των brokers και των ανθρώπων που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κίνηση της παγκόσμιας οικονομίας και πρόσθεσε ότι, φέτος, η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση είναι «πιο κρίσιμη από ποτέ για το τι θα φέρει το αύριο και οι νέες τεχνολογίες για την κοινωνία, τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο».



Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία θα στηρίξει ενεργά τον θεσμό των Ποσειδωνίων και θα υπερασπιστεί τη ναυτιλία ως τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Όπως σημείωσε «ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε αυτό το οποίο είναι η δική μας βαριά βιομηχανία και μπορεί να φέρει ευημερία, ελπίδα και καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας».

Βασικό Πρόγραμμα & Ώρες Λειτουργίας

Η έκθεση είναι ανοιχτή για τους επαγγελματίες του κλάδου τις εξής ώρες:

Δευτέρα 1 Ιουνίου: 18:00 – 21:00 (Τελετή Έναρξης και Opening Reception)

Τρίτη 2 έως Πέμπτη 4 Ιουνίου: 10:30 – 19:00

Παρασκευή 5 Ιουνίου: 10:30 – 17:00

Κεντρικά Συνέδρια & Highlights

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια, μερικά από τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι:

Διεθνές Συνέδριο HELMEPA (Τετάρτη 3 Ιουνίου, 10:30 - 14:30): Με τίτλο “Ocean Intelligence in MetaShipping: Biodiversity, People, Innovation, Investment”. Ξεχωρίζει το πάνελ αποκλειστικά για εφοπλιστές (Shipowners-only Panel) με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, καθώς και αναλύσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στον κλάδο.

10th Capital Link Maritime Leaders Summit (Δευτέρα 1 Ιουνίου): Στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, αποτελώντας παραδοσιακά την ανεπίσημη έναρξη των μεγάλων συζητήσεων της εβδομάδας.

Ship Energy Summit & Digital Transformation Seminars (Τρίτη 2 Ιουνίου): Εξειδικευμένες συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα και την ασφάλεια των δεδομένων στα πλοία.

Posidonia Games (Αθλητικές Εκδηλώσεις)

Οι παράλληλες αθλητικές διοργανώσεις, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 στελέχη της αγοράς, έχουν ήδη ξεκινήσει ή κορυφώνονται τις ημέρες πριν την έκθεση:

Posidonia Cup (Ιστιοπλοΐα): Παρασκευή 29 Μαΐου στο Φαληρικό Δέλτα.

Posidonia 3x3 Basketball: Σάββατο 30 Μαΐου.

Posidonia Running Event: Κυριακή 31 Μαΐου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. στους δρόμους του Πειραιά).

Posidonia Shipsoccer (5x5): Κυριακή 31 Μαΐου.

Posidonia Golf Tournament: Κυριακή 31 Μαΐου στη Γλυφάδα.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Πρόσβαση



Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, κατά τις ημέρες της έκθεσης λειτουργούν δωρεάν λεωφορεία (shuttle buses) της διοργάνωσης που συνδέουν το Metropolitan Expo με τον σταθμό του Μετρό/Προαστιακού «Κορωπί» και το Αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

