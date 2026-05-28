Μία απίστευτη περιπέτεια βίωσε μία γυναίκα κτηνοτρόφος στη Δωρίδα Ναυπακτίας, στην περιοχή Μαγούλα κοντά στα σύνορα με το νομό Φωκίδας, όταν ένας μεγάλος λύκος σε κατάσταση αμόκ (μούγκρισε διαρκώς και έβγαζε αφρούς) επιτέθηκε σε μία γυναίκα με το όνομα Ανθούλα Καραδήμα, η οποία βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.

Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα με τη μαγκούρα της να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους. Ακούστε πως περιγράφει το τρομερό σκηνικό:

Πηγή: skai.gr

