Νέες προειδοποιήσεις εξαπολύει το Ιράν μετά το μπαράζ drones και βαλλιστικών πυραύλων που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ λέγοντας ότι θα απαντήσει με περισσότερη δύναμη εάν το Ισραήλ ανταπαντήσει για τα πλήγματα που εξαπέλυσε, η Τεχεράνη ως απάντηση για την επίθεση στο συγκρότημα της πρεσβείας της στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην αντιδράσει στρατιωτικά λέγοντας πως «το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν», όπως ανακοίνωσε η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ με μήνυμα που ανήρτησε τρεις ώρες μετά την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως, «αν το ισραηλινό καθεστώς διαπράξει νέο σφάλμα, η απάντηση του Ιράν θα είναι σημαντικά πιο σοβαρή».

«Η αντίδρασή μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την στρατιωτική ενέργεια της περασμένης νύχτας, αν το Ισραήλ απαντήσει με αντίποινα κατά του Ιράν», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Μοχάμαντ Μπαγκερί.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε την Ουάσινγκτον ότι η οποιαδήποτε υποστήριξή της σε μία απάντηση αντιποίνων του Ισραήλ, θα έχει ως συνέπεια την στοχοθέτηση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από το Ιράν.

Ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Χουσεΐν Σαλαμί προειδοποίησε επίσης, ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε κάθε επίθεση αντιποίνων που θα κάνει το Ισραήλ, κατά συμφερόντων, αξιωματούχων ή πολιτών του Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δε θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές της δικαίωμα αυτοάμυνας όταν απαιτείται», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν και μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δήλωση. Εάν το ισραηλινό καθεστώς διαπράξει ξανά οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση, η απάντηση του Ιράν θα είναι ασφαλώς «ισχυρότερη και πιο αποφασιστική», πρόσθεσε ο Πρέσβης.

Επικαλούμενος την αυτοάμυνα ενάντια στις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις, ο Ιραβανί είπε ότι τα πλήγματα ήταν συγκεκριμένα ως αντίποινα στην ισραηλινή επίθεση την 1η Απριλίου εναντίον των διπλωματικών εγκαταστάσεων του Ιράν στη Δαμασκό.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση της 1ης Απριλίου που κατέστρεψε ένα κτίριο του ιρανικού προξενείου στην Δαμασκό.

