Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός εκ των διοικητών του σε ισραηλινό πλήγμα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι τον "εξουδετέρωσε".

Το πλήγμα σημειώθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου έπειτα από δύο μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, που είναι συμμαχικό της Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς, ο "διοικητής Χάλεντ Άχμαντ αλ Άχμαντ" του κινήματος, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα, "μαρτύρησε" "καθώς πήγαινε να προσευχηθεί την αυγή" στη Σιδώνα.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα που στοχοθέτησε "την αυγή αυτοκίνητο (...) κοντά στο τζαμί του ιμάμη Άλι στην πόλη της Σιδώνας".

Σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP στην περιοχή, το πλήγμα προκάλεσε οπή στην οροφή του αυτοκινήτου.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι "έπληξε την περιοχή της Σιδώνας" και "εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη Χάλεντ Άχμαντ αλ Άχμαντ, επικεφαλής επιχειρήσεων της δυτικής ταξιαρχίας της Χαμάς στον Λίβανο", ο οποίος "έχει διαπράξει πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών".

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διεξήγαγε άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, πυροδοτώντας μια καταστροφική ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τότε η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ ρίχνοντας ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο, το προπύργιό της, σε υποστήριξη, σύμφωνα με την ίδια, των Παλαιστινίων.

Το Ισραήλ διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως κατά των προπυργίων της Χεζμπολάχ.

Εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, αλλά ο ισραηλινός στρατός διεξάγει συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο.

Ορισμένα ισραηλινά πλήγματα έχουν επίσης στόχο μέλη της Χαμάς στον Λίβανο. Στις 4 Απριλίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς στη Σιδώνα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χαμάς του παρέδωσε τρία μέλη της, που είναι ύποπτα ότι εξαπέλυσαν ρουκέτες προς το Ισραήλ τον Μάρτιο, μερικές ημέρες μετά την προειδοποίηση του Λιβάνου προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά οποιασδήποτε παραβίασης της εθνικής ασφάλειας.

Τον περασμένο μήνα, ο λιβανικός στρατός είχε συλλάβει, σύμφωνα με πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας, τρία μέλη της Χαμάς που ήταν ύποπτα για εμπλοκή στο συμβάν με τα πυρά τον Μάρτιο, για τα οποία καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο Λίβανος ασκεί πιέσεις κυρίως στις ΗΠΑ και τη Γαλλία, εγγυητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να αποσυρθεί από πέντε μεθοριακές θέσεις στις οποίες έχει παραμείνει. Το λιβανικό κράτος βεβαιώνει ότι σέβεται τις δεσμεύσεις του και κατηγορεί το Ισραήλ ότι δεν κάνει το ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

