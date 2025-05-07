Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς έφθασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό.

Οι δύο άνδρες, που επιδιώκουν την αναβίωση του γαλλογερμανικού διδύμου ως κινητήριας δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνάντησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

