Γάζα: Βρέφος 4 μηνών πέθανε από υποσιτισμό

Η Τζενάν Αλσκάφι, βρέφος 4 μηνών από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθανε το Σάββατο από υποσιτισμό και γαστρεντερολογικά προβλήματα για τα οποία δεν μπορούσε να λάβει θεραπεία, σύμφωνα με τον γιατρό της, λόγω του πλήρους αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το βρέφος χρειαζόταν υποαλλεργικό γάλα -που πλέον δεν είναι διαθέσιμο στη Γάζα- για να αντιμετωπίσει τη χρόνια διάρροια που της είχε προκαλέσει υποσιτισμό και είχε αποδυναμώσει τόσο πολύ τον οργανισμό της που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μόλυνση, δήλωσε ο γιατρός Ραγκμπέμπ Ουάρς Άγκα που εργάζεται στο νοσοκομείο Ραντίσι στη βόρεια Γάζα.

«Η καρδιά μου έσπασε», δήλωσε η Άγια Αλσκάφι, μητέρα της Τζενάν, περιγράφοντας τον θάνατο του βρέφους της, το όνομα του οποίου σημαίνει «παράδεισος» στα αραβικά και το οποίο τις τελευταίες ημέρες της ζωή του έχασε το μισό του βάρος.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ επέβαλε αποκλεισμό στον παλαιστινιακό θύλακα απαγορεύοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη διάρκεια εκεχειρίας περίπου δύο μηνών, από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο, άρχισε να εισέρχεται ξανά βοήθεια στη Γάζα, όμως από τις 2 Μαρτίου οι ισραηλινές δυνάμεις επέβαλαν ξανά πλήρη αποκλεισμό.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τα επίπεδα υποσιτισμού στη Γάζα και τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ευάλωτοι άνθρωποι -περιλαμβανομένων παιδιών- έχουν πεθάνει λόγω του αποκλεισμού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση πείνας στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι στη διάρκεια της εκεχειρίας εισήλθε στον θύλακα επαρκής ποσότητα βοήθειας και εξηγώντας ότι ο αποκλεισμός επιβλήθηκε προκειμένου να μην πέφτει στα χέρια της Χαμάς η ανθρωπιστική βοήθεια.

Καθώς οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πρόσβαση στα αγροκτήματα της Γάζας, ενώ δεν μπορούν να ψαρέψουν και στη θάλασσα, το σύνολο του πληθυσμού του παλαιστινιακού θύλακα εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια για την επιβίωσή του. Η τελευταία φορά που εισήλθε βοήθεια στη Γάζα ήταν στις 2 Μαρτίου.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι στη Γάζα εκτυλίσσεται μια καταστροφή, με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) να τονίζει ότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι – σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του θύλακα που εκτιμάται στα 2,4 εκατ. – αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Ο υποσιτισμός επηρεάζει σοβαρά τα παιδιά, τις εγκύους και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ενώ καθυστερεί την ανάρρωση ασθενών με σοβαρά τραύματα, τονίζουν πολλές οργανώσεις.

«Η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Έχουμε 9.000 με 10.000 παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία για υποσιτισμό», δήλωσε ο Τζόναθαν Κρικς, επικεφαλής επικοινωνίας της Unicef.

Η πείνα είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα διότι προκαλεί καθυστέρηση στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό τους σύστημα, την ώρα που σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της Γάζας είναι άστεγοι λόγω των καταστροφών που έχει προκαλέσει η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

«Υπάρχει ένα μεγάλο βουνό από σκουπίδια μέσα στο οποίο σκάβουν παιδιά για να βρουν λίγη τροφή. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό διότι σίγουρα θα αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν από ασθένειες για τις οποίες υπάρχει πρόληψη», πρόσθεσε ο Κρικς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 65.000 παιδιά στον θύλακα εμφανίζουν συμπτώματα υποσιτισμού, ενώ το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επεσήμανε ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από τις 2 Μαρτίου.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει τα στοιχεία αυτά.

Υποσιτισμός

Η πείνα δεν επιδεινώνει τα προβλήματα μόνο στα παιδιά.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσαν ότι παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ασθενών με χρόνια νοσήματα, όπως διαβήτης ή υπέρταση, που απευθύνονται στα νοσοκομεία καθώς δεν διαθέτουν αρκετή τροφή και παρουσιάζουν έλλειψη πρωτεΐνης, θρεπτικών συστατικών και βιταμινών.

Σε κλινική των MSF στην πόλη της Γάζας διακομίζονται πολλοί ασθενείς με σοβαρά τραύματα, η κατάσταση των οποίων επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε τρόφιμα και καθαρό νερό.

«Αναγκαζόμαστε να κρατήσουμε ασθενείς στο νοσοκομείο επί μήνες, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους σε μερικές εβδομάδες», δήλωσε η Τζούλι Φοκόν. Υπάρχουν 350.000 ασθενείς με χρόνιες παθήσεις στη Γάζα, όπως καρκίνος και διαβήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι στον θύλακα δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα για καρδιακές παθήσεις, υπέρταση ή διαβήτη, ενώ έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα σε βρεφικό γάλα και συμπληρώματα διατροφής.

«Τα ασθενοφόρα λειτουργούν με δυσκολία. Χωρίς τροφή, νερό, ιατρικά εφόδια ή καύσιμα η επιβίωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Πρέπει να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της στο Reuters.

Οι έγκυες κινδυνεύουν ιδιαίτερα. «Σηκωνόμαστε και ζαλιζόμαστε λόγω της έλλειψης φαγητού. Δεν υπάρχουν αυγά, κρέας, τρόφιμα ή νερό. Είμαστε κουρασμένες. Ήρθαμε να προμηθευτούμε χάπια, αν τα βρούμε, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε και να κινούμαστε», δήλωσε η Όλα αλ Καφάρνα, μια εκτοπισμένη έγκυος.

Μεταξύ του 10% και 20% των 4.500 εγκύων και μητέρων που θηλάζουν οι οποίες ερωτήθηκαν είναι υποσιτισμένες, τόνισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Απρίλιο. Οι υποσιτισμένες έγκυες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η αναιμία, η κούραση και ο πρόωρος τοκετός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

