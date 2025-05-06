«Οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν κανένα νόημα σε αυτό το στάδιο» δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει «τον πόλεμο της πείνας» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχει κανένα νόημα να δεσμευθούμε σε διαπραγματεύσεις ούτε να εξετάσουμε νέες προτάσεις εκεχειρίας εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος της πείνας και ο πόλεμος εξόντωσης», δήλωσε ο Μπάσεμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο AFP.

«Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου ώστε να σταματήσει τα εγκλήματα της πείνας, της δίψας και των φόνων» στη Γάζα, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, Μάχμουντ Μπάσαλ, δήλωσε σήμερα ότι τρεις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς τα ξημερώματα, σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε χθες Δευτέρα ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα «παράθυρο» ευκαιρίας για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την περιοχή από τις 13 ως τις 16 Μαΐου.

Σάλος από το ισραηλινό σχέδιο ολικής «κατάκτησης» της Γάζας

Οι δηλώσεις του Νάιμ έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να περιλαμβάνουν «την κατάκτηση» του θύλακα και τον μαζικό εσωτερικό εκτοπισμό του πληθυσμού της.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επεσήμανε χθες ότι είναι «θορυβημένος» από το ισραηλινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι σχεδιασμένο «εν είδει τακτικής, για την άσκηση πίεσης».

Το σχέδιο καταδίκασε «έντονα» σήμερα η Γαλλία, με τον ΥΠΕΞ Ζαν- Νοέλ Μπαρό να δηλώνει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «παραβιάζει το ανθρωπιστικό δίκαιο».

Από την πλευρά της, και η Κίνα δήλωσε «αντίθετη» στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

«Η Κίνα παρακολουθεί στενά την κατάσταση μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ και αντιτίθεται στη συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτηση για το νέο ισραηλινό σχέδιο.

Στο μεταξύ εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες μπροστά από την Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τη Γάζα.

«Αν θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους, πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, να εγγυηθούμε την απελευθέρωσή τους και στη συνέχεια η Χαμάς θα μας δώσει χίλιους λόγους για να επιστέψουμε και να πολεμήσουμε», δήλωσε στο AFP ο Γιάγια Φινκ, ένας από τους διοργανωτές της διαδήλωσης.

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ οποία σκοτώθηκαν 1.218 άνθρωποι – κυρίως πολίτες--, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, ενώ 251 πιάστηκαν όμηροι. Από τους ομήρους 58 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, εκ των οποίων 34 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 52.567 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μειώνεται η στήριξη των Ισραηλινών προς τον πόλεμο, καθώς πολλοί προτιμούν να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας που να προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

