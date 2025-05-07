FT: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς στα αεροσκάφη της Boeing

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προτείνει δασμούς στα αεροσκάφη της Boeing, καθώς προετοιμάζεται να λάβει περαιτέρω αντίποινα σε περίπτωση αποτυχίας των εμπορικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times σήμερα Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, σχεδιάζει να συμπεριλάβει πολιτικά αεροσκάφη στη λίστα με τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, όπως αποκάλυψαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Πηγή: skai.gr

