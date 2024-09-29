Αντικρουόμενες πληροφορίες μεταδίδονται σχετικά με το ενδεχόμενο της έναρξης ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στο Νότιο Λίβανο.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό δίκτυο ABC μεταδίδει ότι «είναι πολύ πιθανόν η χερσαία επιχείρηση να έχει ήδη αρχίσει ή να επίκειται άμεσα», ενώ το σαουδαραβικό Al-Arabia επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, που αναφέρουν πως «ό,τι και αν συμβαίνει στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, θα πρόκειται για επιχείρηση που αποφάσισαν από μόνοι τους οι Ισραηλινοί».

Σιωπή από το Ισραήλ

Ωστόσο, ενδιαφέρουσα στάση τηρούν τα κρατικά ισραηλινά ΜΜΕ. Παρότι αναμεταδίδουν τις πληροφορίες του ABC και του Al-Arabia, αποφασίζουν να μην λύσουν τις όποιες απορίες. Ενδεικτικό είναι τοαινιγματικό ερώτημα του σημερινού κύριου άρθρου της ιστοσελίδας της ισραηλινής δημόσιας τηλεόρασης που τιτλοφορείται με την ερώτηση εάν «άραγε, άρχισε η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο;». Πάντως, πέρα από τα ομιχλώδη ισραηλινά λογοπαίγνια, τοπικοί σχολιαστές και αναλυτές εκτιμούν ως πιθανότερο οι δυνάμεις εφέδρων που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου, να έχουν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές χερσαίες επιχειρήσεις περιορισμένου βεληνεκούς, καταστρέφοντας προκεχωρημένα φυλάκια και παρατηρητήρια της Χεζμπολάχ, για να προετοιμάσουν το έδαφος για μία μελλοντική ευρύτερη επέμβαση.

Ιρανική αμηχανία

Στο μεταξύ, ενώ αναμένεται ποιος θα αντικαταστήσει τον Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στην Τεχεράνη παρατηρείται αμηχανία ως προς τον τρόπο αντίδρασης κατά του Ισραήλ μετά τον συστηματικό αποδεκατισμό της ηγεσίας της Χεζμπολάχ.



Σύμφωνα με την New York Times, το περιβάλλον του Ηγέτη της Επανάστασης Αλί Χαμενεΐ, στο οποίο περιλαμβάνεται το βαθύ κράτος των Φρουρών της Επανάστασης, τείνει να τάσσεται υπέρ μίας ευθείας ανταπάντησης του Ιράν κατά του Ισραήλ.



Από την άλλη, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, το περιβάλλον του μετριοπαθέστερου Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, προτιμά να ανατεθεί το βάρος της εκδίκησης στις δυνάμεις του «Άξονα της Αντίστασης» δηλαδή στους Χούθι, στους σιίτες πολιτοφύλακες της Συρίας και του Ιράκ , και βεβαίως στα στελέχη της Χεζμπολάχ που έχουν απομείνει στο πεδίο της μάχης.



Όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα ο περιφερειακός σιιτικός παράγοντας, με επικεφαλής την Τεχεράνη, θα κληθεί να λάβει σοβαρές αποφάσεις – και όχι απαραίτητα μετά την κηδεία του Χασάν Νασράλα, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

