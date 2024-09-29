Τριήμερο πένθος έχει κηρυχθεί στον Λίβανο για τον θάνατο του πανίσχυρου ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την περασμένη Παρασκευή σε ισραηλινή επιδρομή με κωδική ονομασία «Νέα Τάξη» στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε ότι το επίσημο πένθος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα δημόσια κτίρια.

Τα δημόσια γραφεία θα κλείσουν επίσης την ημέρα της κηδείας του Νασράλα, για την οποία ωστόσο η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και την κοιλάδα Μπεκαά με αμείωτη ένταση, η κηδεία του Νασράλα – η οποία αναμένεται να είναι παλλαϊκή – προβληματίζει την κυβέρνηση του Λιβάνου και τη Χεζμπολάχ, αναφορικά με θέματα ασφαλείας.

Ποιος είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του

Tα φώτα τώρα στρέφονται στον Hashem Safieddine, ξάδερφο του εκλιπόντα ηγέτη και no2 στην ηγεσία της οργάνωσης, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος διοικητής που θα πάρει τη θέση του Νασράλα.

Ο Safieddine είναι και αυτός κληρικός - φοράει το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει καταγωγή από τον προφήτη του Ισλάμ, Μωάμεθ - και ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ.

Υπηρετεί ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Hezbollah και θεωρείται ευρέως ως ο διάδοχός του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017.

Τον περασμένο Ιούνιο - μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ - απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως o Safieddine ήδη βρίσκεται σε επαφή με τα στελέχη της Χεζμπολάχ και του πολιτικού και του στρατιωτικού τμήματος της οργάνωσης, ενώ τις επόμενες ημέρες - μετά την κηδεία του Νασράλα - ενδεχομένως να ανακοινωθεί πως αυτός βρίσκεται στο τιμόνι της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

