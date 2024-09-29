Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι μπορεί να έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, στη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Νατζίμπ Μικάτι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

«Ο αριθμός είναι πολύ σημαντικός και θα μπορούσε να φθάσει το ένα εκατομμύριο ανθρώπους», που θα ισοδυναμούσε με το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού του Λιβάνου και «θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στην ιστορία του Λιβάνου», είπε.

Ο Μικάτι είπε ακόμη ότι η χώρα του δεν έχει «άλλη επιλογή από τη διπλωματική επιλογή», απαντώντας σε ερώτηση για τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να τεθεί τέλος στην κλιμάκωση του Ισραήλ εναντίον της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπλάχ του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε υποστήριξη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, χωρίς ωστόσο να ξεκινήσει ολοκληρωτικό πόλεμο.

Όμως το Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από μία εβδομάδα εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών στα προπύργια της Χεζμπολάχ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και στα νότια προάστια της Βηρυτού, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 700 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί οδήγησαν επίσης στον εκτοπισμό σχεδόν 120.000 ανθρώπων σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων βρήκε καταφύγιο στη Βηρυτό, σε επισφαλείς συνθήκες, και ορισμένοι εκφράζουν φόβους πως οι μαζικές αυτές μετακινήσεις απειλούν την ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στις κοινότητες των σουνιτών, των χριστιανών, των σιιτών και των δρούζων του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

