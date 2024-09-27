Μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα είναι όσο το δυνατό "πιο σύντομη", δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πηγή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

"Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται", δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. "Ετοιμαζόμαστε γι'αυτό καθημερινά και είναι βέβαιο πως αυτό είναι ένα από τα μέσα" που έχουμε στη διάθεσή μας, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχοι, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, που έχουν ενταθεί από τις αρχές της εβδομάδας, έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους στις τάξεις της Χεζμπολάχ και έχουν μειώσει πολύ τις στρατιωτικές ικανότητες του κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι το κάνει σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον σύμμαχό της, την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, που πολεμά εναντίον του Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του ισραηλινού εδάφους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εκτός από το να πλήξει την ικανότητα της Χεζμπολάχ να εκτοξεύει πυρά εναντίον του Ισραήλ, πρόσθεσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, ο σκοπός των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπολύει το Ισραήλ από αέρος είναι να εξαλείψει τους στρατιωτικούς ηγέτες του σιιτικού κινήματος και να "καθαρίσει" τις μεθοριακές ζώνες στο βόρειο Ισραήλ, έτσι ώστε οι εκτοπισμένοι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μετά τις δηλώσεις που έκανε προχθές, Τετάρτη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, ο οποίος μίλησε ενώπιον των στρατιωτών για την πιθανότητα "εισόδου στον Λίβανο" προκειμένου να "συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ", ο αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε σήμερα πως "όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι".

Τη Δευτέρα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη άρχισαν να βομβαρδίζουν καθημερινά τα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προκαλώντας την έξοδο περίπου 118.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτήν την περίοδο, τουλάχιστον 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας αρνήθηκε τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώνουν μεγάλο αριθμό αμάχων: "Δεν είναι όπως δημοσιεύουν τα ονόματα των νεκρών. Πολλοί από αυτούς ήταν μέλη της Χεζμπολάχ", είπε, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

