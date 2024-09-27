Nότιος Λίβανος: Συνεχή πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ ο IDF

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών όπλων και τοποθεσιών αποθήκευσης όπλων, ανακοίνωσε ο στρατός την Παρασκευή, ώρες αφότου ανακοίνωσε πλήγμα κατά του κέντρου διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα χτυπήματα.

Ολα αυτά την ώρα που ο IDF, ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα στην επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ της Παρασκευής.

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο που στόχευσε ο πρόσφατος βομβαρδισμός και οποιοσδήποτε ήταν μέσα θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει από μια τέτοια επίθεση.

Απανωτές είναι πάντως κι οι επιθέσεις που σημειώνονται στο Βόρειο Ισραήλ με ρουκέτα ενδεικτικά να έχει χτυπήσει σπίτι στην πόλη Σαφέντ.

Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί 65 ρουκέτες.

Χαμενεΐ

Στο περιθώριο των εξελίξεων ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο σπίτι του, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνάντηση αφορά στο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό που είχε ως στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

