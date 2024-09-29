Το 2015 ο τραγουδιστής της πανκ και κωμικός Ντόμινικ Βλάζνυ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Μάρκο Πόγκο, ίδρυσε το «Κόμμα της Μπύρας» στην Αυστρία.

Στόχος του να φέρει πάλι το κέφι στην πολιτική. Tη χαρά και την αισιοδοξία. «Ναι, το διασκεδάζουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι κακό αυτό; Διάβασα πάλι χθες ότι το κόμμα της μπύρας είναι κόμμα της πλάκας. Καλύτερα κόμμα της πλάκας, παρά κόμμα του φόβου» τονίζει με αυτοπεποίθηση.



Στις πρώτες εκλογές που κατέβηκε το Κόμμα της Μπύρας το 2019 δεν τα πήγε και τόσο καλά και συγκέντρωσε μόλις το 0,1%.



Αλλά ο Βλάζνυ δεν το έβαλε κάτω. Με συνθήματα κατά της διαφθοράς, της ίντριγκας και της κομματοκρατίας και με ένα ασαφές και γενικόλογο, αλλά εύηχο συνολικά πρόγραμμα κατάφερε, όπως φάνηκε, να αγγίξει και πολίτες που ως τότε αδιαφορούσαν για την πολιτική.



«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε στην πολιτική ανθρώπους που ήταν απογοητευμένοι και της είχαν γυρίσει την πλάτη» λέει σήμερα, ενόψει των εθνικών εκλογών της Αυστρίας.

Κόμμα λίγο από όλα

Αν και σε κάποια ζητήματα κοινωνικής πολιτικής η φρασεολογία ακούγεται αριστερή, το κόμμα υποστηρίζει αρκετά συντηρητικές θέσεις και είναι δομημένο σε ένα αρχηγικό πρότυπο, που κάποιοι πολιτικοί επιστήμονες χαρακτήρισαν «ολιγαρχικό». Στο προεδρείο του υπάρχουν μόλις τέσσερα άτομα. Ο Βλάζνυ, ο πατέρας του, ένας λογιστής και ένας γραμματέας.



Παρόλα αυτά το 2022 στις προεδρικές εκλογές ο Βλάζνυ πήρε απροσδόκητα ποσοστό 8,3% πίσω από τον πρόεδρο Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν και τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Βάλτερ Ρόζενκραντς, κατέλαβε δηλαδή την τρίτη θέση και αποτέλεσε μια πολιτική αποκάλυψη, που ανάγκασε επιστήμονες και δημοσιογράφους να ασχοληθούν μαζί του.

Στόχος οι εθνικές εκλογές

Τώρα ο Μάρκο Πόγκο δηλώνει έτοιμος και για την εθνική Βουλή, ποντάροντας στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έκανε πολλή δουλειά στη βάση, με μικρές συγκεντρώσεις, που αλλού, σε μπυραρίες.



«Τους τελευταίους μήνες συγκροτήσαμε ένα κόμμα έτοιμο για τη Βουλή. Οργανώσαμε εκατοντάδες βραδιές συνάντησης σε όλη τη χώρα. Συζητήσαμε με τον κόσμο τα προβλήματα που υπάρχουν. Καμιά φορά πρέπει να τον ακούς, κάτι που η πολιτική δείχνει να το έχει ξεχάσει.»



Αρκεί αυτό για να μπορέσει να πετύχει ο φιλόδοξος καλλιτέχνης, αλλά και απόφοιτος της Ιατρικής τους στόχους του; Μέχρι πρόσφατα στις δημοσκοπήσεις το Κόμμα της Μπύρας έδειχνε να ξεπερνά άνετα το εκλογικό σκαλοπάτι του 3%. Προς το τέλος της κούρσας όμως, καθώς τα πράγματα σοβαρεύουν, έδειχνε να χάνει λίγο από τη δυναμική του.

Όλα θα κριθούν στο νήμα

Αυτή την εβδομάδα ο Βλάζνυ αναγκάστηκε να απευθύνει μια τελευταία έκκληση σε μικρούς και μεγάλους να του δώσουν την ψήφο τους και να τον κάνουν και βουλευτή.



«Σε πέντε ημέρες έχουμε εκλογές. Σας καλώ να πάτε και να σταυρώσετε το Κόμμα της μπύρας. Θέλουμε να μπούμε στη Βουλή για εσάς και να φέρουμε τη χαρά και την αισιοδοξία εκεί. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό είναι επειγόντως αναγκαίο». Θα μπορέσει τελικά να κάνει τη μεγάλη είσοδο; Αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα των εκλογών, αν και όχι το σημαντικότερο, που θα απαντηθεί απόψε το βράδυ.

