Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι η Γερουσία αναμένεται να συζητήσει την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Σε δηλώσεις του, κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία και αναμένει ότι η επικείμενη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη θα είναι «μια φάρσα».

Ο Γκράχαμ, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε επίσης ότι είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, ο Τραμπ αναμένει πλέον από τη Ρωσία «συγκεκριμένες πράξεις και δεσμεύσεις».

«Αρκετά με τα λόγια, είναι ώρα για πράξεις», δήλωσε ο Γκράχαμ, εισηγητής του νομοσχεδίου για τις κυρώσεις και ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Αναμένω ότι την επόμενη εβδομάδα η Γερουσία ότι θα αρχίσει να κινείται για το νομοσχέδιο με τις κυρώσεις».



Οι Ουκρανοί έχουν κάνει όλα όσα τους ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο Γκράχαμ, ο οποίος, παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη Ρωσία, επειδή τους κρατά όλους στο σκοτάδι σχετικά με την ατζέντα της για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, που ενδέχεται να διεξαχθούν τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.

«Υπάρχουν μέλη της Βουλής που είναι έτοιμα να κινηθούν, και θα δείτε δράση από το Κογκρέσο», είπε ο Γκράχαμ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις με την ελπίδα ότι οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου θα κουραστούν και θα αποσύρουν τη στήριξή τους, σχολίασε ο Γκράχαμ, χαρακτηρίζοντας αυτή την τακτική ως «λάθος».

Ο Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα εξέφρασε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση του Πούτιν να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, απείλησε με νέες κυρώσεις μετά τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας.

Ωστόσο, την Τετάρτη, άφησε να εννοηθεί ότι θα καθυστερήσει την επιβολή νέων κυρώσεων για να μην διαταραχθεί η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με τον Πούτιν. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφέρεται για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω, αλλά θα σας ενημερώσω σε περίπου δύο εβδομάδες».

Σύμφωνα με προσχέδιο του νομοσχεδίου που είδε το Bloomberg, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δασμό 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο ή ουράνιο. Άλλες κυρώσεις θα απαγορεύουν σε Αμερικανούς πολίτες να αγοράζουν ρωσικό κρατικό χρέος.

Ο Γκράχαμ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Γαλλία και τη Γερμανία για να ζητήσει στήριξη στη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να δυσκολευτεί περαιτέρω η δυνατότητα του Πούτιν να χρηματοδοτεί την οικονομία του. Πρόσθεσε ότι και η Κίνα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δασμό 500%, εφόσον συνεχίσει να στηρίζει το Κρεμλίνο.

«Αυτό θα πλήξει τη ρωσική πολεμική μηχανή», είπε ο Γκράχαμ. «Αν η Ευρώπη ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και επιβάλει κυρώσεις και στην Κίνα, τότε η Γερουσία θα δράσει».



Πηγή: skai.gr

