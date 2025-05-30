Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει άλλες δράσεις που θα στοχεύουν την Κίνα, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα Truth Sοcial κατηγορώντας το Πεκίνο ότι «παραβίασε» την εμπορική του συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Αυτό ανοίγει το δρόμο για κάθε είδους δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διασφαλίσουν τη μελλοντική συμμόρφωση», δήλωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, υπάρχουν μέτρα που λαμβάνονται, υπάρχουν μέτρα που εξετάζονται», δήλωσε ξεχωριστά στο CNN. «Θα ήταν εξαιρετικά ανόητο για την Κίνα να συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι και να μην επιδιώξει αντ' αυτού το μονοπάτι της συνεργασίας».

Παρά το γεγονός πως οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει σε προσωρινή ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «χτυπούν» την Κίνα ζητώντας από τις αμερικανικές εταιρείες σχεδίασης μικροτσίπ να σταματήσουν τις πωλήσεις στην Κίνα ενώ παράλληλα το αμερικανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε χθες ότι θα ανακαλέσει τις βίζες των Κινέζων φοιτητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.