Τραμπ: Εξετάζει κυρώσεις στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα – Οι Ρεπουμπλικανοί πιέζουν

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας αυτή την εβδομάδα, καθώς απογοητεύεται από τις συνεχιζόμενα κύματα επιθέσεων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και τον αργό ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Τραμπ και επικαλείται η WSJ.

Οι περιορισμοί πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνουν νέες τραπεζικές κυρώσεις, διευκρίνισε μια από τις πηγές, αλλά συζητούνται και άλλες επιλογές για να αναγκαστεί ο Ρώσος ηγέτης να κάνει παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας 30ήμερης εκεχειρίας με την υποστήριξη της Ουκρανίας, την οποία η Ρωσία έχει απορρίψει εδώ και καιρό.



Πάντως, ο Τραμπ μπορεί τελικά να αποφασίσει να μην επιβάλει νέες κυρώσεις, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Πιέσεις για κυρώσεις από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες

Πάντως, οι NYT τονίζουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες ζητούν «αυστηρές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την έναρξη της μεγαλύτερης επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία από τη Μόσχα — αψηφώντας την έκκληση του Προέδρου των ΗΠΑ για τερματισμό της αιματοχυσίας.

Ο επιφανής Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος συνυπογράφει ένα διακομματικό νομοσχέδιο για την επιβολή σκληρών κυρώσεων και δασμών στη Ρωσία και τους συμμάχους της, δήλωσε ότι η επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 13 ανθρώπους την Κυριακή δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη.

Ο Γκράχαμ και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έχουν ένα νέο νομοσχέδιο που θα επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε έθνη που εξακολουθούν να συνεργάζονται με τη Ρωσία. Αυτό θα μπορούσε να βλάψει τους αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Κίνα. Αλλά θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τις σχέσεις του Τραμπ με συμμάχους όπως η Ινδία - ένας μεγάλος πελάτης του ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές. Οι γερουσιαστές έχουν ήδη 81 συνυποστηρικτές, πράγμα που σημαίνει ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ψηφιστεί γρήγορα εάν το ήθελε ο Τραμπ, στέλνοντας ένα σκληρό μήνυμα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας δωρίζοντας ή πουλώντας στο Κίεβο περισσότερους πυραύλους Patriot για την καταπολέμηση πυραύλων κρουζ που συμπληρώνουν το δολοφονικό νυχτερινό μπαράζ μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ ζήτησε από τον πρόεδρο να συμμετάσχει άμεσα στις κυρώσεις του υπόλοιπου δυτικού κόσμου στην αντιμετώπιση της αυξημένης επιθετικότητας της Ρωσίας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 355 drones και εννέα πυραύλους κρουζ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, καθιστώντας την επίθεση τον μεγαλύτερο αεροπορικό βομβαρδισμό στον πόλεμο μέχρι σήμερα.

Η επίθεση ολοκλήρωσε ένα βάναυσο τριήμερο κατά το οποίο οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εκτόξευσαν περίπου 900 drones στην Ουκρανία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ - ο οποίος προηγουμένως είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο «την πρώτη ημέρα» της δεύτερης προεδρικής του θητείας - κατήγγειλε τον Πούτιν ως «θεότρελο» την Κυριακή, αλλά δεν ανακοίνωσε αυστηρότερες κυρώσεις στο καθεστώς.

«Χαίρομαι που ο πρόεδρος Τραμπ επιτέλους επικρίνει τον Πούτιν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον στην εφημερίδα The Post. «Είναι πλέον καιρός να τους στείλουμε περισσότερα θανατηφόρα όπλα. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να δράσει τώρα. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να ξεκίνησε ως εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά τώρα βρίσκεται υπό την επίβλεψή του».



Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ο οποίος συμπροεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Ουκρανία, επανέλαβε επίσης την παλιά του έκκληση για πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις στη Μόσχα.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν παρά να απαντήσουν καθώς ο Πούτιν κλιμακώνει τη βάρβαρη επίθεσή του σε αθώους Ουκρανούς. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει - άμεσα και αποφασιστικά», απαίτησε ο Φιτζπάτρικ στο X.

«Χρειαζόμαστε πλήρεις, εξουθενωτικές κυρώσεις - που στοχεύουν τον Πούτιν, το καθεστώς του και όσους χρηματοδοτούν αυτή την εκστρατεία τρόμου - μέχρι να καταρρεύσει η ρωσική πολεμική μηχανή στον εαυτό της», πρόσθεσε.

«Ανούσιες αναρτήσεις Τραμπ»

Όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί ανούσιες, τονίζει από πλευράς του το CNN.

Η μείωση των πιθανοτήτων για μια εκεχειρία και μια ειρηνευτική συμφωνία σύντομα θα εξαρτηθεί από το αν τελικά βρει το σθένος να ενισχύσει με δράση τη ρητορική του επίθεση κατά του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το Σαββατοκύριακο.

Το Κρεμλίνο στοιχηματίζει ότι δεν θα το κάνει.

Απέρριψε την απογοήτευση του Τραμπ για τις πιο έντονες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία ως σύμπτωμα «συναισθηματικής φόρτισης». Και η εμπειρία δείχνει ότι ο Πούτιν μπορεί να τη γλιτώσει βλέποντας την μπλόφα του Αμερικανού προέδρου. Άλλωστε, η κοινωνική κριτική του Τραμπ για τον Ρώσο ηγέτη ως «τρελό» τη Δευτέρα συνοδεύτηκε από μια χαρακτηριστική επίπληξη στο θύμα - την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, οι εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών φαίνεται να αποτελούν μια σκόπιμη ρωσική δοκιμασία για τον Τραμπ, μια εβδομάδα μετά την πολυδιαφημισμένη τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, η οποία δεν σημείωσε καμία πρόοδο προς την ειρήνη παρά τον Λευκό Οίκο.

Θα μπορούσε να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες προηγουμένως υποστήριζε ότι θα εμπόδιζαν τη διπλωματία. Δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή ότι αυτό ήταν «απολύτως» μια σκέψη. Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να σώσει ζωές στην Ουκρανία μιμούμενος τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν και ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει νέες αποστολές όπλων και πυρομαχικών στη χώρα.

Αλλά αυτή η επιλογή θα σήμαινε μια τεράστια ανατροπή που θα ήταν πολιτικά ενοχλητική, καθώς η αντίθεση του Τραμπ στη δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία αποτελεί θεμέλιο της δεύτερης προεδρίας του. Και θα σήμαινε ότι ο πρόεδρος θα αποδεχόταν ότι, όπως συνέβη με πολλούς από τους πρόσφατους προκατόχους του, η πεποίθησή του ότι μπορούσε να διαχειριστεί τον Πούτιν ήταν λανθασμένη.

Υπάρχει μια άλλη πιθανότητα - μια που φοβούνται η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της. Ο Τραμπ θα μπορούσε να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να υποστηρίξει ότι καμία πλευρά δεν θέλει ειρήνη και ότι είναι καιρός οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν. Η Ρωσία θα συνέχιζε στη συνέχεια τον πόλεμο φθοράς και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Η αρπαγή γης της θα επικυρωνόταν, δημιουργώντας ένα καταστροφικό προηγούμενο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αποδέσμευση των ΗΠΑ.

Αυτή δεν είναι μια ακαδημαϊκή προοπτική. Μια τάση απομονωτισμού που διαπερνά το κίνημα MAGA σημαίνει ότι οι πρόσφατες υποδείξεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απεμπλακούν μοιάζουν με κάτι περισσότερο από μια απλή διαπραγματευτική τακτική.

Και ένας τρόπος να ερμηνεύσει κανείς την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα ήταν ως προπέτασμα καπνού για μια απόσυρση των ΗΠΑ. «Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Αυτός είναι ο πόλεμος του Ζελένσκι, του Πούτιν και του Μπάιντεν, όχι του ''Τραμπ''», έγραψε ο πρόεδρος.

Γιατί το ενδεχόμενο κυρώσεων μπορεί να έχει βάση

Υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει γνώμη: Η αξιοπιστία του διακυβεύεται μετά τις τολμηρές προβλέψεις του ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, τις οποίες αποκαλύφθηκαν ως φαντασίωση.

Μια επιλογή θα ήταν ο Τραμπ να επιβάλει τις δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες κατά καιρούς έχει επιβάλλει. Αυτές θα στοχεύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες και άλλες οντότητες που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Μόσχα.



Πάντως, η κίνδυνοι κλιμάκωσης του πολέμου σε μια πιο άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης δεν πρέπει να αγνοηθούν. Αυτό ήταν ένα σημαντικό ζήτημα και για τον Μπάιντεν, και η αργή δοκιμή των ρωσικών κόκκινων γραμμών από τον πρώην πρόεδρο ήταν μια συνεχής απογοήτευση για τους επικριτές του. Αλλά η υπερβολική προσοχή του Τραμπ κάνει τον Μπάιντεν να μοιάζει με «γεράκι».

Παρόλα αυτά, ίσως ο Πούτιν να έχει τελικά οδηγήσει τον Τραμπ σε μια καθυστερημένη επιφοίτηση.

«Έχουν υπάρξει δηλώσεις και εκφράσεις εκνευρισμού και απογοήτευσης από τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους στην κυβέρνηση στο παρελθόν, ακόμη και απειλές για κυρώσεις, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα», δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Γουίλιαμ Τέιλορ, στο CNN International τη Δευτέρα. «Έτσι, το ερώτημα θα είναι, είναι αυτός ο χρόνος αρκετός για να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις; Και όχι μόνο οι κυρώσεις. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και για τον ουκρανικό στρατό».

«Τα λόγια είναι φθηνά και περιμένουμε δράση», δήλωσε η πρώην ανώτερη αξιωματούχος των εθνικών μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Μπεθ Σάνερ, στο CNN τη Δευτέρα. «Πρέπει να πιέσεις το μέρος του προβλήματος» παρατήρησε.

«Ο Πούτιν δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει [σε κυρώσεις]», είπε ο Σάνερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.