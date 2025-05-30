Το τελευταίο νοσοκομείο που παρέχει υπηρεσίες υγείας στο κυβερνείο της Βόρειας Γάζας είναι εκτός λειτουργίας αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε την άμεση εκκένωση του, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου.

Dr. Mohammed Salha, Director of the Al-Awda Hospital in northern Gaza, says all medical staff and patients were forcibly removed yesterday from the hospital, the last functioning medical facility in the region, under Israeli bombing threats. pic.twitter.com/3MzYlRxkK0 May 30, 2025

Ο Mohammed Salha είπε ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο al-Awda στη Jabalia το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το BBC.

Patients and medical staff from Al-Awda Hospital were transferred to Al-Shifa Hospital a short while ago. pic.twitter.com/xT7CMBswK7 — Sirdah (@msirdah) May 29, 2025

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC «αισθανόμαστε πολύ άσχημα για αυτήν την αναγκαστική εκκένωση» μετά από «δύο εβδομάδες πολιορκίας», λέγοντας ότι τώρα «δεν λειτουργεί καμία υγειονομική μονάδα στο βορρά».

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη, αλλά το BBC επικοινώνησε με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι που εκκενώσαμε το νοσοκομείο, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις μας απείλησαν ότι αν δεν εκκενώναμε, θα έμπαιναν και θα σκότωναν όποιον βρισκόταν μέσα ή θα βομβάρδιζαν το νοσοκομείο. Σκεφτόμασταν τις ζωές των ασθενών και του προσωπικού μας.», είπε ο Δρ Salha στο BBC.

International organizations working along with Palestinian ambulances are evacuating the injured and patients from Al Awda hospital following the orders by occupation forces to evacuate the hospital in the north of Gaza. pic.twitter.com/EClp53L7H2 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 29, 2025

This is not a group photo taken at a celebration or joyful occasion...

Nor is it after a successful surgery although that is important...

This photo shows the last remaining members of the medical team at Al-Awda Hospital in Tel al-Zaatar, northern Gaza Strip the last ones… pic.twitter.com/f8Reao9sBy — Bassam Omar 🇵🇸🍉 (@Bassam_Omar1988) May 30, 2025

Ο Δρ Salha είπε στο BBC ότι το νοσοκομείο αντιμετώπισε «πολλούς βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς από τα τανκς» από το μεσημέρι τοπική ώρα (09:00 GMT) την Πέμπτη.

Έλαβε τηλεφώνημα από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου στη 13:00 για εκκένωση και αρχικά αρνήθηκε επειδή υπήρχαν ασθενείς που χρειάζονταν υγειονομική περίθαλψη. Προσφέρθηκε να μείνει με άλλα 10 μέλη του επιτελείου του και να εκκενώσει τους άλλους, αλλά ο στρατός αρνήθηκε, είπε.

Μετά από επτά ώρες διαπραγματεύσεων, η εκκένωση έγινε περίπου στις 20:30.

Το προσωπικό μετέφερε ασθενείς σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων (984 πόδια) σε ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα μακριά από το νοσοκομείο «επειδή οι δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

Israeli forces have issued forced evacuation orders for five areas of northern Gaza including the Al Awda hospital.



The hospital’s director told Al Jazeera that Israel had threatened to kill everyone in the building if it wasn’t evacuated. pic.twitter.com/NA6xR69Chq — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2025

Δύο βίντεο που στάλθηκαν στο BBC από το προσωπικό του νοσοκομείου al-Awda δείχνουν ανθρώπους, κάποιους να φορούν γιλέκα με το όνομα του νοσοκομείου, να επιβιβάζονται σε ασθενοφόρα και ένα φορτηγό στα ανατολικά της αυλής του νοσοκομείου και μια συνοδεία παρόμοιων οχημάτων να κατευθύνεται νότια μέσω της Jabalia.

«Λόγω αδιάβατων δρόμων» δεν μπόρεσε να μεταφερθεί ο ιατρικός εξοπλισμός του νοσοκομείου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

.@WHO and partners reached Al-Awda Hospital in North #Gaza, amid intense insecurity on 24 and 27 May to transfer critical patients to Al-Shifa and assess the situation following recent attacks.



During the first mission, the team was exposed to nearby airstrikes, shelling, and… pic.twitter.com/j6vZrMZnoR — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) May 28, 2025

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA, δήλωσε την Πέμπτη «οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες κατέστρεψαν το νοσοκομείο, διέκοψαν την πρόσβαση και δημιούργησαν πανικό, αποτρέποντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν περίθαλψη.»

Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Ο Δρ Salha είπε στο BBC ότι θα παρέχουν υπηρεσίες μέσω ενός πρωτοβάθμιου κέντρου υγείας στην πόλη της Γάζας και είπε ότι ένα άλλο μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα καταφύγιο.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, είπε ότι το κλείσιμο τ al-Awda σήμαινε ότι δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό νοσοκομείο στην επαρχία της Βόρειας Γάζας.

«Ο ΠΟΥ ζητά την προστασία του νοσοκομείου και του προσωπικού και της ασφάλεια των ασθενών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προστασία των πολιτών και της υγειονομικής περίθαλψης», είπε ο ίδιος. «Τα νοσοκομεία δεν πρέπει να δέχονται επίθεση ποτέ ή να στρατιωτικοποιούνται».

Ο Ισραηλινός Στρατός είχε διατάξει εκκένωση των περιοχών Al-Atatra, Jabalia Al-Balad, Shujaiya, Al-Daraj και Al-Zeitoun το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε τότε ο εκπρόσωπος Avichay Adraee στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν την υπονομευτική τους δραστηριότητα στην περιοχή και ως εκ τούτου ο IDF θα επεκτείνει την επιθετική του δραστηριότητα στις περιοχές όπου βρίσκεστε για να καταστρέψει τις δυνατότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων», είπε. «Από αυτή τη στιγμή οι αναφερόμενες περιοχές θα θεωρούνται επικίνδυνες μάχες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το νοσοκομείο Al-Awda βρισκόταν εντός μιας ζώνης εκκένωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά εξακολουθούσε να λειτουργεί, είπε προηγουμένως ο διευθυντής του.

Σε δήλωση από 18 φιλανθρωπικές οργανώσεις την Πέμπτη αναφερόταν ότι το νοσοκομείο βρίσκεται υπό στρατιωτική πολιορκία «για τέταρτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει χτυπηθεί τουλάχιστον 28 φορές».



Πηγή: skai.gr

