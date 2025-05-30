Λογαριασμός
Εκκενώθηκε και το τελευταίο νοσοκομείο στην επαρχία της Βόρειας Γάζας μετά από εντολή του Ισραήλ (Βίντεο)

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την άμεση εκκένωση του, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου - «Δεν λειτουργεί καμία υγειονομική μονάδα στο βορρά»

Jabalia

Το τελευταίο νοσοκομείο που παρέχει υπηρεσίες υγείας στο κυβερνείο της Βόρειας Γάζας είναι εκτός λειτουργίας αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε την άμεση εκκένωση του, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου.

Ο Mohammed Salha είπε ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο al-Awda στη Jabalia το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC «αισθανόμαστε πολύ άσχημα για αυτήν την αναγκαστική εκκένωση» μετά από «δύο εβδομάδες πολιορκίας», λέγοντας ότι τώρα «δεν λειτουργεί καμία υγειονομική μονάδα στο βορρά».

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη, αλλά το BBC επικοινώνησε με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι που εκκενώσαμε το νοσοκομείο, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις μας απείλησαν ότι αν δεν εκκενώναμε, θα έμπαιναν και θα σκότωναν όποιον βρισκόταν μέσα ή θα βομβάρδιζαν το νοσοκομείο. Σκεφτόμασταν τις ζωές των ασθενών και του προσωπικού μας.», είπε ο Δρ Salha στο BBC.

Ο Δρ Salha είπε στο BBC ότι το νοσοκομείο αντιμετώπισε «πολλούς βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς από τα τανκς» από το μεσημέρι τοπική ώρα (09:00 GMT) την Πέμπτη.

Έλαβε τηλεφώνημα από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου στη 13:00 για εκκένωση και αρχικά αρνήθηκε επειδή υπήρχαν ασθενείς που χρειάζονταν υγειονομική περίθαλψη. Προσφέρθηκε να μείνει με άλλα 10 μέλη του επιτελείου του και να εκκενώσει τους άλλους, αλλά ο στρατός αρνήθηκε, είπε.

Μετά από επτά ώρες διαπραγματεύσεων, η εκκένωση έγινε περίπου στις 20:30.

Το προσωπικό μετέφερε ασθενείς σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων (984 πόδια) σε ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα μακριά από το νοσοκομείο «επειδή οι δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

Δύο βίντεο που στάλθηκαν στο BBC από το προσωπικό του νοσοκομείου al-Awda δείχνουν ανθρώπους, κάποιους να φορούν γιλέκα με το όνομα του νοσοκομείου, να επιβιβάζονται σε ασθενοφόρα και ένα φορτηγό στα ανατολικά της αυλής του νοσοκομείου και μια συνοδεία παρόμοιων οχημάτων να κατευθύνεται νότια μέσω της Jabalia.

«Λόγω αδιάβατων δρόμων» δεν μπόρεσε να μεταφερθεί ο ιατρικός εξοπλισμός του νοσοκομείου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA, δήλωσε την Πέμπτη «οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες κατέστρεψαν το νοσοκομείο, διέκοψαν την πρόσβαση και δημιούργησαν πανικό, αποτρέποντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν περίθαλψη.»

Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Ο Δρ Salha είπε στο BBC ότι θα παρέχουν υπηρεσίες μέσω ενός πρωτοβάθμιου κέντρου υγείας στην πόλη της Γάζας και είπε ότι ένα άλλο μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα καταφύγιο.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, είπε ότι το κλείσιμο τ al-Awda σήμαινε ότι δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό νοσοκομείο στην επαρχία της Βόρειας Γάζας.

«Ο ΠΟΥ ζητά την προστασία του νοσοκομείου και του προσωπικού και της ασφάλεια των ασθενών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προστασία των πολιτών και της υγειονομικής περίθαλψης», είπε ο ίδιος. «Τα νοσοκομεία δεν πρέπει να δέχονται επίθεση ποτέ ή να στρατιωτικοποιούνται».

Ο Ισραηλινός Στρατός είχε διατάξει εκκένωση των περιοχών Al-Atatra, Jabalia Al-Balad, Shujaiya, Al-Daraj και Al-Zeitoun το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε τότε ο εκπρόσωπος Avichay Adraee στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν την υπονομευτική τους δραστηριότητα στην περιοχή και ως εκ τούτου ο IDF θα επεκτείνει την επιθετική του δραστηριότητα στις περιοχές όπου βρίσκεστε για να καταστρέψει τις δυνατότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων», είπε. «Από αυτή τη στιγμή οι αναφερόμενες περιοχές θα θεωρούνται επικίνδυνες μάχες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το νοσοκομείο Al-Awda βρισκόταν εντός μιας ζώνης εκκένωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά εξακολουθούσε να λειτουργεί, είπε προηγουμένως ο διευθυντής του.

Σε δήλωση από 18 φιλανθρωπικές οργανώσεις την Πέμπτη αναφερόταν ότι το νοσοκομείο βρίσκεται υπό στρατιωτική πολιορκία «για τέταρτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει χτυπηθεί τουλάχιστον 28 φορές».
 

Πηγή: skai.gr

Λωρίδα της Γάζας νοσοκομείο Ισραήλ
