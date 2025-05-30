Χάος στους δρόμους της Γερμανίας προκάλεσε λάθος της Google Maps

Σοβαρή αναστάτωση και καθυστερήσεις επικράτησε στις εθνικές οδούς της και τους αυτοκινητοδρόμους της Γερμανίας την Πέμπτη, εξαιτίας σοβαρού σφάλματος στο Google Maps, το οποίο εμφάνιζε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου ως κλειστά.

Οι χρήστες της εφαρμογής γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Φρανκφούρτη, το Αμβούργο και το Βερολίνο είδαν τους χάρτες να γεμίζουν με κόκκινες κουκκίδες που υποδήλωναν πινακίδες «stop», δίνοντας την ψευδή εντύπωση ότι σημαντικά τμήματα των αυτοκινητοδρόμων είχαν ακινητοποιηθεί. Το πρόβλημα επηρέασε επίσης περιοχές στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Όσοι βασίζονταν στο Google Maps έμειναν με την εντύπωση ότι μεγάλο μέρος της Γερμανίας είχε παραλύσει. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Γερμανών βρισκόταν στους δρόμους για να ταξιδέψει για το τετραήμερο της γιορτής της Ανάληψης.

Οι αναφορές για κλείσιμο οδών οδήγησαν σε συμφόρηση των εναλλακτικών διαδρομών μέσω μικρότερων δρόμων και σε μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν να βρουν παρακαμπτήριες. Η αστυνομία και η τροχαία κλήθηκαν να διαχειριστούν καταιγισμό ερωτήσεων από πολίτες που αναζητούσαν βοήθεια.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούσαν ή στράφηκαν σε εναλλακτικές εφαρμογές, όπως το Apple Maps ή το Waze, ή παρακολουθούσαν τις οδηγίες για το κυκλοφοριακό μέσω ραδιοφώνου, λάμβαναν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, η οποία αντανακλούσε την πραγματικότητα ότι η κίνηση στους δρόμους που υποτίθεται ότι ήταν μπλοκαρισμένοι διεξαγόταν ως επί το πλείστον ομαλά.

Μάλιστα, κάποιοι οδηγοί σκέφτηκαν ακόμα ότι ίσως να είχε σημειωθεί σοβαρό τρομοκρατικό περιστατικό, ενώ άλλοι υποψιάζονται την παρέμβαση ξένου κράτους μέσω κυβερνοεπίθεσης.

Η αιτία της ψηφιακής δυσλειτουργίας στην πλοήγηση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι η εταιρεία εξετάζει τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη. Όπως είπε, μόλις η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το πρόβλημα από χρήστες ξεκίνησε τη διαδικασία ελέγχου και αφαίρεσης των λανθασμένων ενδείξεων περί κλειστών δρόμων.



