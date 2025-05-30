Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.

«Για να έχει νόημα μια συνάντηση, η ατζέντα της πρέπει να είναι ξεκάθαρη και οι διαπραγματεύσεις να είναι σωστά προετοιμασμένες. Δυστυχώς, η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η επόμενη πιθανή συνάντηση δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε στην πλατφόρμα X.

Η Ουκρανία απαιτεί από τη Μόσχα να κοινοποιήσει το ειρηνευτικό της υπόμνημα πριν από τις συνομιλίες.

Σημειώνεται ότι οι Γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ, και Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα, συναντήθηκαν σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία. Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς οι δύο γερουσιαστές προωθούν ένα διακομματικό νομοσχέδιο για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο χαίρει συντριπτικής υποστήριξης στη Γερουσία.

Η έκκλησή τους για πιο σκληρή απάντηση απέναντι στην εντεινόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας έρχεται τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν εκφράσει την αγανάκτησή τους για τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, η οργή αυτή δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε κάποια τιμωρητική ενέργεια.

Κίεβο: «Η Μόσχα καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις»

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, επανέλαβε σήμερα τη δέσμευση του Κιέβου να συνεχίσει τις συνομιλίες στην Τουρκία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αναμένει από τη Ρωσία την κατάθεση επίσημου εγγράφου που να περιγράφει αναλυτικά τις προτάσεις της για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

«Περιμένουμε επίσης ένα υπόμνημα από τη ρωσική πλευρά, όπως ανακοινώθηκε. Το περιμένουμε εκ των προτέρων», δήλωσε ο Σιμπίχα στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με το Φιντάν. «Αυτό είχε επίσης υποσχεθεί στην αμερικανική πλευρά», υπογράμμισε.

Η Μόσχα θα καταθέσει το υπόμνημά της, το οποίο εστιάζει στην υπέρβαση των «βασικών αιτιών» της σύγκρουσης, κατά τη συνάντηση της Δευτέρας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Από την πλευρά τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η προκαταρκτική μελέτη του ρωσικού ειρηνευτικού υπομνήματος είναι απαραίτητη για να υπάρξει ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος στον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Το Κίεβο έχει ήδη καταθέσει το δικό του υπόμνημα, το οποίο περιγράφει το όραμά του για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία, τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς τη Ρωσία. Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε την παραλαβή του ουκρανικού εγγράφου, χαρακτηρίζοντάς το «αρκετά καλό» και «λογικό».

Ωστόσο, η Ουκρανία δεν έχει ακόμη δεσμευτεί οριστικά να συμμετάσχει στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου.

Την Παρασκευή, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, θα ηγηθεί εκ νέου της ρωσικής αντιπροσωπείας στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, φέρνοντας μαζί του ένα νέο υπόμνημα και προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, νωρίτερα μέσα στον μήνα, απέφερε ελάχιστα αποτελέσματα. Αμέσως μετά, η Ρωσία ενέτεινε τη στρατιωτική της επίθεση, εξαπολύοντας μαζικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και ανοίγοντας νέο μέτωπο στα βορειοανατολικά της χώρας.

Μετά τη στασιμότητα των αρχικών συνομιλιών και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξέφρασε δυσφορία για τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρινή πρόθεση της Μόσχας να επιδιώξει ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

