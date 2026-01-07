Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών την Παρασκευή, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Βενεζουέλα.

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, αν και η Exxon Mobil και η ConocoPhillips ήταν σημαντικοί παραγωγοί πριν από την κρατικοποίηση των έργων τους πριν από δύο δεκαετίες.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να επαναφέρει τη ροή πετρελαίου της Βενεζουέλας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την είσοδο αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη χώρα.

«Θέλουμε το βενεζουελανικό πετρέλαιο να ρέει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια έγιναν στο Συνέδριο Ενέργειας, Καθαρής Τεχνολογίας και Κοινωφελών Υπηρεσιών της Goldman Sachs στο Μαϊάμι.

Πηγή: skai.gr

