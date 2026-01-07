Σε μια ανάρτηση στο X, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου σε ένα άρθρο της Wall Street Journal.

«Να αγοράσουμε τη Γροιλανδία με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας; Καινοτόμες γεωπολιτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Buy Greenland with Venezuela oil? Innovative geopolitical M&A. https://t.co/rfu1KeNexq pic.twitter.com/ShH43Ujp64 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 7, 2026

Φαίνεται πιθανό ότι ο Ντμίτριεφ εννοεί συγχωνεύσεις και εξαγορές με την αναφορά του σε M&A, αστειευόμενος για τις πρόσφατες γεωπολιτικές κινήσεις του Τραμπ σε επιχειρηματικό πλαίσιο, σημειώνει το Sky News.

Σύμφωνα με την αναφορά της WSJ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα σε κλειστή ενημέρωση ότι δεν υπήρχε σχέδιο για άμεση εισβολή στη Γροιλανδία και ότι οι ΗΠΑ είχαν ως στόχο την αγορά της από τη Δανία.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία «αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας» και ο Ντόναλντ Τραμπ «συζητά μια σειρά από επιλογές για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής».

Πηγή: skai.gr

