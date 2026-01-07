Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ζελένσκι: «Η Ουκρανία κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας»

Παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων Κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωπων άλλων οργανισμών πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο, για να παραστεί στην τελετή επίσημης έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Καλωσορίζοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε: «Φαίνεται ότι έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και προσβλέπω στην ενημέρωσή σας για τις τελευταίες εξελίξεις και τι μπορούμε να κάνουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία ειρήνευσης».

Fruitful meeting with President 🇺🇦 @ZelenskyyUa, weeks after my visit to Kyiv. Cyprus reaffirms its steadfast commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. As a country that still lives with the consequences of illegal invasion and ongoing military occupation, we… pic.twitter.com/7Lpu3OGIea — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) January 7, 2026

Με ανάρτηση του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

Πραγματοποίησα ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψή μου στο Κίεβο. Η Κύπρος επαναβεβαιώνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή της στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, κατανοεί πλήρως τι διακυβεύεται. Η Ουκρανία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί η πολυσχιδής στήριξη της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα.

Η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, βασισμένη πλήρως στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Зараз уже розпочалося головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме протягом першої половини цього року. Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з Президентом… pic.twitter.com/FikMa6srbC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2026

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι μεταξύ άλλων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της EE θα γίνουν πολλά θετικά βήματα μπροστά, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για τη στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια που δέχεται η χώρα του.

Στο μεταξύ στη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου Καρίμ Μπαντάουι, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.