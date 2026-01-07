DW: Ένα βήμα μπροστά από τους «Πρόθυμους»

Στη δέσμευση παροχής εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία προχώρησε χθες η «συμμαχία των προθύμων» στο Παρίσι, με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν μηχανισμό υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, πολυεθνική δύναμη υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και νομικά δεσμευτική υποχρέωση να στηριχθεί το Κίεβο σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Γαλλοβρετανική στρατιωτική δύναμη

Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη στο ουκρανικό έδαφος, μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο για να αποφευχθεί μια επανάληψη πλήρους εισβολής της Ρωσίας στο μέλλον.



Η δέσμευση υπογράφηκε σε επίσημη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο τέλος της χθεσινής συνάντησης.



«Μπορώ να πω ότι μετά από μια κατάπαυση του πυρός, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν στρατιωτικούς κόμβους σε όλη την Ουκρανία και θα κατασκευάσουν προστατευόμενες εγκαταστάσεις για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό για να υποστηρίξουν τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας» ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν διευκρίνισε ότι η πολυεθνική δύναμη θα αναπτυχθεί μακριά από τη πρώτη γραμμή του μετώπου, στον αέρα, τη θάλασσα και τη ξηρά. Η Τουρκία, είπε, θα συμμετάσχει στην επιχείρηση με θαλάσσια υποστήριξη.

Η στάση της Γερμανίας

Για κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία η συμβολή τους θα αποφασιστεί στα εθνικά κοινοβούλια. Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα χρειαστεί η συγκατάθεση της ομοσπονδιακής Βουλής αναφέροντας ότι θα αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις σε χώρες, που γειτνιάζουν με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «ουσιαστικά, δεν αποκλείουμε τίποτα». Το ενδεχόμενο η Ελλάδα να μετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία «σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης» άφησε ανοιχτό από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Τη διάσκεψη στο Παρίσι «επισκίασαν» οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Γροιλανδίας, ενώ ήδη έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του επικαιροποιημένο σχετικό σχέδιο, εν μέσω φημών ακόμα και για εξαγορά της αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Στήριξη στη Γροιλανδία

Χθες, πάντως, λίγο πριν τη διάσκεψη στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν μέσω κοινού ανακοινωθέντος απόλυτη στήριξη στη Γροιλανδία επισημαίνοντας ότι «ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που τις αφορούν». Στη δήλωση επισημάνθηκε, εξάλλου, ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά στο πλαίσιο της συμμαχίας, με συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: Deutsche Welle

