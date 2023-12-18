Λογαριασμός
Οι πολίτες της Χιλής απέρριψαν σε δημοψήφισμα το σχέδιο νέου Συντάγματος της χώρας

Με το 76,52% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, το «κατά» επικρατεί με το 55,54% των ψήφων, ενώ το «υπέρ» περιορίζεται στο 44,55%, σύμφωνα με την εκλογική υπηρεσία (SERVEL)

Οι πολίτες της Χιλής απέρριψαν στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Κυριακή το σχέδιο νέου Συντάγματος της χώρας, κείμενο που καταρτίστηκε από συντακτική συνέλευση στην οποία κυριαρχούσε η άκρα δεξιά, κατά συνέπεια ο θεμελιώδης νόμος της περιόδου της δικτατορίας του Αουγούστο Πινοτσέτ θα παραμείνει σε ισχύ, κατά τα ως τώρα μερικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εφορευτική επιτροπή της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Με το 76,52% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, το «κατά» επικρατεί με το 55,54% των ψήφων, ενώ το «υπέρ» περιορίζεται στο 44,55%, σύμφωνα με την εκλογική υπηρεσία (SERVEL).

