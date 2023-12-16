Λευκές σημαίες κρατούσαν οι ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν κατά λάθος στη Γάζα

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τον τρόπο που έχασαν τη ζωή τους οι Ισραηλινοί όμηροι από πυρά του Ισραηλινός στρατιωτών.

Οι όμηροι κρατούσαν μια λευκή σημαία, σύμφωνα με την αρχική έρευνα για το περιστατικό, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος το Σάββατο.

Το περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή όπου διεξάγονται μάχες και όπου μαχητές της Χαμάς επιχειρούν με πολιτική ενδυμασία και χρησιμοποιούν τακτικές εξαπάτησης, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ένας στρατιώτης είδε τους ομήρους να βγαίνουν δεκάδες μέτρα μέτρα μακριά από τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Shejaiya, είπε ο αξιωματούχος.

«Ήταν όλοι χωρίς πουκάμισα και κρατούσαν ένα ραβδί με ένα λευκό πανί πάνω του. Ο στρατιώτης αισθάνθηκε απειλή και άνοιξε πυρ καθώς τους πέρασε για τρομοκράτες. Δύο από τους ομήρους σκοτώθηκαν αμέσως», είπε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο τρίτος όμηρος τραυματίστηκε και αποσύρθηκε σε ένα κοντινό κτίριο όπου κάλεσε για βοήθεια στα εβραϊκά, είπε ο αξιωματούχος.

«Αμέσως ο διοικητής του τάγματος εκδίδει διαταγή κατάπαυσης του πυρός, αλλά συνεχίστηκαν οι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σκοτωθεί και εκείνος», είπε ο αξιωματούχος. «Αυτό ήταν ενάντια στους κανόνες εμπλοκής μας», πρόσθεσε.

Ο στρατός την Παρασκευή αναγνώρισε τους τρεις ομήρους ως τους Yotam Haim και Alon Shamriz, που απήχθησαν από το κιμπούτς Kfar Aza, και τον Samer Talalka, που απήχθη από το κοντινό κιμπούτς Nir Am, όμηροι όλοι της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

