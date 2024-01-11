Μωρό τριών μηνών στην Ιταλία, θετικό στην κοκαΐνη

Μωρό τριών μόλις μηνών βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη, στο Σαλέρνο της Κάτω Ιταλίας. Οι γιατροί του παιδιατρικού νοσοκομείου της πόλης αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του μωρού στη Νάπολη, στο νοσοκομείο Σαντομπόνο.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά στάσιμη. Χθες το βρέφος διαγνώσθηκε και με σοβαρή μορφή βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Η παρουσία κοκαΐνης στον οργανισμό του διαπιστώθηκε μετά από ανάλυση ούρων.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η μητέρα του μικρού είναι χρήστρια ναρκωτικών και είναι πιθανόν η συγκεκριμένη ουσία να «πέρασε» στο παιδί κατά τον θηλασμό.

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία του Σαλέρνο διεξάγουν έρευνα για την περαιτέρω διαλεύκανση της όλης υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

