Κίνα: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε λόγω διαρροής αερίου στην πόλη Σιάμεν της επαρχίας Φουτσιάν, στην ανατολική Κίνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σε εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στη συνοικία Χαϊκάνγκ. Η έκρηξη προκλήθηκε σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση σκέπαστρου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η κατασκευή κατέρρευσε και, σε συνδυασμό με τη διαρροή, ακολούθησε ισχυρή έκρηξη.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.