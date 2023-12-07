Γουιάνα: Στρατιωτικό ελικόπτερο αγνοείται κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων της Γουιάνας με επτά επιβαίνοντες εξαφανίστηκε χθες Τετάρτη κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με φόντο τη διαφορά των δυο χωρών για την κυριαρχία στην Εσεκίμπο, περιοχή με μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου την οποία διεκδικεί το Καράκας, έκανε γνωστό το γενικό επιτελείο στην Τζόρτζταουν.

«Το αεροσκάφος βρισκόταν εν πτήσει προς τα σύνορά μας (...) Χάσαμε την επαφή», εξήγησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Όμαρ Καν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως το ελικόπτερο βρισκόταν περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα, οριακά εντός της Εσεκίμπο.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πιθανό να ευθύνεται η Βενεζουέλα για το συμβάν, απάντησε «δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να υποδεικνύει κάτι τέτοιο». Νωρίτερα, σημείωσε πως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν «κακές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

