Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περικοπεί το 83% των προγραμμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης USAID, τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ύστερα από εξέταση έξι εβδομάδων, περικόπτουμε επισήμως το 83% των προγραμμάτων της USAID», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αναφερόμενος σε «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» που δαπανώνται ανώφελα, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία.

«Σε συμφωνία με το Κογκρέσο, επιθυμούμε το υπουργείο Εξωτερικών να διαχειρίζεται εφεξής πιο αποτελεσματικά το 18% των προγραμμάτων που διατηρούνται (περίπου 1.000)», πρόσθεσε και έκανε λόγο για «ιστορική μεταρρύθμιση».

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



In… — Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τέλος Φεβρουαρίου πως αναμένεται να προχωρήσει σε δραματική συρρίκνωση της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, πρωτίστως περικόπτοντας κατά 92% τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων στο εξωτερικό από την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης (USAID).

Την ημέρα της ορκωμοσίας του, την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό για 90 ημέρες, ώστε στο μεσοδιάστημα να αξιολογηθεί αν συμμορφώνεται με την πολιτική που εννοεί να ασκήσει. Στο στόχαστρο μπήκαν ιδίως προγράμματα που προωθούν την άμβλωση, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη διαφορετικότητα.

Η USAID παρέχει χρηματοδοτήσεις «ζωτικής» σημασίας, όπως επισιτιστική βοήθεια και φάρμακα σε ασθενείς με HIV, φυματίωση κι ελονοσία, καθώς και για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Αϊτή, η Βενεζουέλα και η Κούβα.

Παράλληλα, η USAID, με πάνω από 10.000 εργαζομένους, ανακοίνωσε την 23η Φεβρουαρίου πως απολύει περίπου 1.600 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και θέτει σχεδόν όλο το υπόλοιπο προσωπικό, εντός και εκτός χώρας, σε διοικητική αργία.

