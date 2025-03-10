Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες για την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα και ελπίζουν ότι μπορεί να υπογραφεί μια συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά, δήλωσε τη Δευτέρα ο απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Η ανταλλαγή πληροφοριών θα συζητηθεί επίσης στις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News λίγο πριν αναχωρήσει για συνομιλίες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέκλεισαν ποτέ τις πληροφορίες για οτιδήποτε αμυντικό που χρειάζονταν οι Ουκρανοί.

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα προτείνει «ανακωχή στον αέρα και τη θάλασσα» με τη Ρωσία κατά τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

