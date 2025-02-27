USAID: Ψαλίδι κατά 92% στις χρηματοδοτήσεις σε διεθνή κλίμακα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως προχωρά σε δραματική συρρίκνωση της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, πρωτίστως περικόπτοντας κατά 92% τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων στο εξωτερικό από την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης (USAID), υπερηφανευόμενη πως «εξοικονόμησε σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων».

Την ημέρα της ορκωμοσίας του, την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό για 90 ημέρες, ώστε στο μεσοδιάστημα να αξιολογηθεί αν συμμορφώνεται με την πολιτική που εννοεί να ασκήσει. Στο στόχαστρο μπήκαν ιδίως προγράμματα που προωθούν την άμβλωση, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη διαφορετικότητα.

Ομοσπονδιακός δικαστής, κατόπιν προσφυγής εκ μέρους εταιρειών, ΜΚΟ, καθώς και άλλων δικαιούχων κεφαλαίων της αμερικανικής βοήθειας, ανέστειλε την απόφαση να παγώσουν δαπάνες εγκεκριμένες από το Κογκρέσο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, κατόπιν εξέτασης των προγραμμάτων από τις υπηρεσίες του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στα χέρια του οποίου είναι η τύχη της USAID, αποφάσισε να τερματιστούν οριστικά σχεδόν 5.800 χρηματοδοτήσεις της σε διεθνές επίπεδο, αθροιστικού ύψους 54 δισεκ. δολαρίων, και να συνεχιστούν λίγες περισσότερες από 500, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επιπλέον, από τις 9.100 και πλέον επιχορηγήσεις του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ύψους 15,9 δισεκ. δολαρίων, οι 4.100, εκτιμώμενου κόστους 4,4 δισεκ. δολαρίων, ακυρώθηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής διπλωματίας.

Η USAID παρέχει χρηματοδοτήσεις «ζωτικής» σημασίας, όπως επισιτιστική βοήθεια και φάρμακα σε ασθενείς με HIV, φυματίωση κι ελονοσία, καθώς και για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Αϊτή, η Βενεζουέλα και η Κούβα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακύρωσε σήμερα άμεσα 10.000 χρηματοδοτήσεις, δικές του και της USAID, «ακρωτηριάζοντας» την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, κατήγγειλε η συμμαχία εκατόν εξήντα μη κυβερνητικών οργανώσεων InterAction, προσθέτοντας πως αυτό θα έχει αποτέλεσμα, «μεταξύ άλλων τραγωδιών», να «υποφέρουν γυναίκες και παιδιά από πείνα», και «παιδιά να γεννηθούν με HIV». Κάλεσε τον κ. Ρούμπιο να αναθεωρήσει την απόφαση που «δεν κάνει την Αμερική πιο ασφαλή, πιο ισχυρή και ακμάζουσα».

Η δικαιοσύνη είχε δώσει εντολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αποκαταστήσει ως χθες στις 23:59 (σήμερα στις 06:59 ώρα Ελλάδας) την καταβολή κεφαλαίων, ύψους 1,5 ως 2 δισεκ. δολαρίων, που οφείλονταν σε εκατοντάδες οργανισμούς ή προγράμματα αρωγής διεθνώς.

Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν καθαρή πλειοψηφία συντηρητικοί δικαστικοί, ανέστειλε την απόφαση κατόπιν προσφυγής της κυβέρνησης Τραμπ ωσότου εξετάσει το θέμα.

Η USAID, με πάνω από 10.000 εργαζομένους, ανακοίνωσε την 23η Φεβρουαρίου πως απολύει περίπου 1.600 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και θέτει σχεδόν όλο το υπόλοιπο προσωπικό, εντός και εκτός χώρας, σε διοικητική αργία.

Το πάγωμα της βοήθειας από τον πρόεδρο Τραμπ προκάλεσε σοκ και έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στην ανεξάρτητη υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε δυνάμει νόμου που ενέκρινε το αμερικανικό Κογκρέσο το 1961 και η οποία διαχειριζόταν ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκ. δολαρίων, ή με άλλα λόγια το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας που διέθετε η Ουάσιγκτον σε διεθνή κλίμακα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που υποσχόταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να πετσοκόψει τις δαπάνες και γενικότερα να μειώσει το βάρος του ομοσπονδιακού κράτους, ανέφερε στον σύμμαχο και σύμβουλό του Ίλον Μασκ να υλοποιήσει τη δέσμευσή του αυτή, επικεφαλής επιτροπής της προεδρίας που βαφτίστηκε παραπειστικά «υπουργείο κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE).

Ο επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX είναι η αιχμή του δόρατος στην ευρείας κλίμακας επίθεση για τη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών, με μεθόδους που καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση, τους Δημοκρατικούς, και συνδικαλιστικές οργανώσεις: τις χαρακτηρίζουν συχνά βάρβαρες και γενικά αυθαίρετες.

