Σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, ο πάπας Φραγκίσκος την περασμένη νύχτα αναπαύθηκε και σήμερα συνεχίζει τις προγραμματισμένες ασκήσεις φυσιοθεραπείας, όπως και για τη βελτίωση της αναπνοής.

Παράλληλα, ο ποντίφικας πληροφορήθηκε για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή Μπαΐα Μπλάνκα της Αργεντινής και εξέφρασε την εγγύτητά του στους πληγέντες και σε όλο τον αργεντίνικο λαό.

Όπως και χθες, έτσι και σήμερα ο Φραγκίσκος συνδέθηκε μέσω κλειστού κυκλώματος και παρακολούθησε τις προσευχές της Σαρακοστής, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Αγία Έδρα.

Χθες, επίσης, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στον 88χρονο πάπα χορηγείται οξυγόνο υψηλής ροής ενώ τη νύχτα, συνεχίζεται ο μη επεμβατικός αερισμός του ασθενή.

Ο Φραγκίσκος βρίσκεται στην καθολική πολυκλινική της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης από τις 14 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με πηγές του Βατικανού -παρά την ελαφρά, σταδιακή βελτίωση των τελευταίων ημερών - η όποια αναφορά στο πότε θα μπορέσει να αποφασιστεί η επιστροφή του στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, εντός του Βατικανού, είναι ακόμη πρώιμη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

